Науковці США: Більшість людей, які думають, що у них алергія на їжу, насправді її не мають
Учасників дослідження запитували про наявність алергії, і якщо відповідь була ствердною, перевіряли їхні симптоми - наприклад, чи викликає певний продукт задуху, рвоту, висип на тілі тощо.
Якщо ж пацієнти згадували про діарею, здуття живота або біль у шлунку, їх виключали зі списку алергіків - адже ці сиптоми свідчать не про алергію, а про інші проблеми організму, наприклад, несприйняття лактози. У 11% опитаних дійсно виявилась алергія, в той час 19% лише думали, що її мають, йдеться у дослідженні Northwestern university у США.
Крім цього, згідно з дослідженням, алергію в США має близько 26 мільйонів осіб, найчастіше вона проявляється на молюсків.
Вчені стверджують, що у 12 мільйонів хвороблива реакція на їжу виникла вже в дорослому віці, адже в дитинстві організм сприймав продукти-подразники нормально. Тож у багатьох ця алергія є не вродженою, а набутою.
За словами медиків, це відкриває новий горозинт для досліджень проблеми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Військові медики TacCat: Хочемо, щоб вміння надавати невідкладну допомогу стало модним трендомНа сторінці їхньої організації у Fаcebook у відгуках написано, що такі курси має пройти кожен. Це обов'язок цивілізованої людини. Їх називають професіоналами, ними захоплюються