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Науковці США: Більшість людей, які думають, що у них алергія на їжу, насправді її не мають

Вчені наголосили, що приблизно такий самий показник є дійсним і для інших країн
Кількість людей у США, які думають, що мають алергію на певний вид їжі, майже вдвічі перевищує кількість людей, у яких дійсно є така алергія.
Науковці США: Більшість людей, які думають, що у них алергія на їжу, насправді її не мають

Учасників дослідження запитували про наявність алергії, і якщо відповідь була ствердною, перевіряли їхні симптоми - наприклад, чи викликає певний продукт задуху, рвоту, висип на тілі тощо.

Якщо ж пацієнти згадували про діарею, здуття живота або біль у шлунку, їх виключали зі списку алергіків - адже ці сиптоми свідчать не про алергію, а про інші проблеми організму, наприклад, несприйняття лактози. У 11% опитаних дійсно виявилась алергія, в той час 19% лише думали, що її мають, йдеться у дослідженні Northwestern university у США.

Крім цього, згідно з дослідженням, алергію в США має близько 26 мільйонів осіб, найчастіше вона проявляється на молюсків.

Вчені стверджують, що у 12 мільйонів хвороблива реакція на їжу виникла вже в дорослому віці, адже в дитинстві організм сприймав продукти-подразники нормально. Тож у багатьох ця алергія є не вродженою, а набутою.

За словами медиків, це відкриває новий горозинт для досліджень проблеми.

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05 01 2019 22:41
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