Науковці вперше успішно розморозили орган
Дослідники з Міннесотського університету винайшли новий спосіб, який дозволяє уникнути пошкоджень при розморозці органів та тканин.
Про це повідомляє Reuters.
Для цього вони використали спосіб нагріву з використанням наночастинок оксиду заліза. Таким чином активувалося магнітне поле і наночастинки починали виконувати роль крихітних нагрівачів.
Завдяки такому способу орган та тканини не пошкоджувались.
Результати досліджень мають сприяти збільшенню терміну зберігання донорських органів, адже майже 60% донорських сердець і легенів не вдається вчасно доставити до пацієнта через короткотривалий термін їх зберігання (не більше 4 годин).
Нагадаємо, що раніше у США створили чіп, який допоможе сліпим бачити. Чіп, який, стимулюючи зорову зону кори головного мозку, створює імітацію зору без допомоги очей, винайшли в Гарварді. Тести на приматах можуть розпочатися вже у березні 2017 року.
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