Науковці вперше успішно розморозили орган

Для цього вони використали спосіб нагріву з використанням наночастинок оксиду заліза

Вчені із США винайшли новий спосіб уникнення пошкоджень при розморозці кріоконсервованих тканин та органів.

Дослідники з Міннесотського університету винайшли новий спосіб, який дозволяє уникнути пошкоджень при розморозці органів та тканин.

Про це повідомляє Reuters.

Для цього вони використали спосіб нагріву з використанням наночастинок оксиду заліза. Таким чином активувалося магнітне поле і наночастинки починали виконувати роль крихітних нагрівачів.

Завдяки такому способу орган та тканини не пошкоджувались.

Результати досліджень мають сприяти збільшенню терміну зберігання донорських органів, адже майже 60% донорських сердець і легенів не вдається вчасно доставити до пацієнта через короткотривалий термін їх зберігання (не більше 4 годин).

Нагадаємо, що раніше у США створили чіп, який допоможе сліпим бачити. Чіп, який, стимулюючи зорову зону кори головного мозку, створює імітацію зору без допомоги очей, винайшли в Гарварді. Тести на приматах можуть розпочатися вже у березні 2017 року.