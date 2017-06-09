Навального атакували сосисками в московському аеропорту

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, як в аеропорту "Домодєдово" невідомі кинули у нього в'язку сардельок.

Це сталося, коли Навального знімали телевізійні камери. "У цей момент ззаду налітають троє чортів й мені накидають на плечі зв'язку сардельок", - йдеться у повідомленні російського політика на його сайті.

"Поруч стоять менти, посміхаються. На підлозі валяються сардельки. Я пішов на парковку і поїхав в офіс - працювати", - додав він.

Навальний говорить, що невідомі активісти дійшли до "символізму настільки глибокого, що його не зрозуміти навіть".

"Сардельки? Це означає, що не дивлячись на критику протистояння сільське господарство піднімається? Або акція на підтримку імпортозаміщення? В будь-якому випадку, за таку класну та сміливу акцію пропонуємо присвоїти головному за внутрішню політику друге ім'я: Сергій Сарделечний_барон Кирієнко", - йдеться на сайті Навального.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний в результаті нападу невідомого, який хлюпнув йому в обличчя зеленкою в Москві, отримав хімічний опік ока.