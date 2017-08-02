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Навального засудили на п'ять років умовно, - ОНОВЛЕНО

Також він опублікував фотографії приговору, який зачитав суддя
Російського опозиціонера Олексія Навального і підприємця Петра Офіцерова повторно визнали винними в розкраданні майна підприємства "Кіровлес".
Навального засудили на п Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com

"Навальний організував". Ясно. Обвинувальний вирок. Шпарить за колишньою редакцією", - повідомив Навальний у Twitter.

Також він опублікував фотографії приговору, який зачитав суддя.

"Поки дослівно зачитує колишній вирок",  — написав Навальний.

"Смішно: почали зачитувати показання свідків і вони теж дослівно взяті з колишнього вироку. Хоча в цей раз свідки говорили інше", — написав він.

 

 

 

Оновлення:Ленінський районний суд Кірова в Росії засудив опозиціонера Олексія Навального до 5 років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном у 4 роки. Також політик має сплатити 500 тис. рублів штрафу, - повідомляє Republic.

Бізнесмену Петру Офіцерову суд дав 4 роки умовно і такий саме штраф. Саме такого покарання для обох підсудних вимагала російська прокуратура.

Зазначимо, раніше Навальному виплатили 3,4 млн рублів компенсації у справі "Кировлесу".

Як повідомляв iPress.ua, судові пристави забрали главу "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального з офісу некомерційної організації для примусової доставки в суд у справі "Кіровлісу".

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального і співробітників Фонду боротьби з корупцією, а також журналіста телеканалу "Дождь" Артема Торчинського 17 травня побили в аеропорту Анапи.

Також російського опозиціонера Навального перевіряли на причетність до "ІДІЛ". До його затримання може бути причетний генпрокурор Росії Юрій Чайка.

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08 02 2017 15:45
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