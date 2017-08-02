Навального засудили на п'ять років умовно, - ОНОВЛЕНО

Також він опублікував фотографії приговору, який зачитав суддя

Російського опозиціонера Олексія Навального і підприємця Петра Офіцерова повторно визнали винними в розкраданні майна підприємства "Кіровлес".

"Навальний організував". Ясно. Обвинувальний вирок. Шпарить за колишньою редакцією", - повідомив Навальний у Twitter.

"Навальный организовал". Ясно. Обвинительный приговор. Шпарит по прежней редакции. — Alexey Navalny (@navalny) 8 лютого 2017 р.

Також він опублікував фотографії приговору, який зачитав суддя.

"Поки дослівно зачитує колишній вирок", — написав Навальний.

Пока дословно зачитывает прежний приговор pic.twitter.com/nDe7jmRKy3 — Alexey Navalny (@navalny) 8 лютого 2017 р.

"Смішно: почали зачитувати показання свідків і вони теж дослівно взяті з колишнього вироку. Хоча в цей раз свідки говорили інше", — написав він.

То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой. Вот мы с Давыдовой сверяем со старым текстом pic.twitter.com/mFvEGDXPdN — Alexey Navalny (@navalny) 8 лютого 2017 р.

Оновлення:Ленінський районний суд Кірова в Росії засудив опозиціонера Олексія Навального до 5 років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном у 4 роки. Також політик має сплатити 500 тис. рублів штрафу, - повідомляє Republic.

Бізнесмену Петру Офіцерову суд дав 4 роки умовно і такий саме штраф. Саме такого покарання для обох підсудних вимагала російська прокуратура.

Зазначимо, раніше Навальному виплатили 3,4 млн рублів компенсації у справі "Кировлесу".

Як повідомляв iPress.ua, судові пристави забрали главу "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального з офісу некомерційної організації для примусової доставки в суд у справі "Кіровлісу".