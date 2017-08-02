Навального засудили на п'ять років умовно, - ОНОВЛЕНО
"Навальний організував". Ясно. Обвинувальний вирок. Шпарить за колишньою редакцією", - повідомив Навальний у Twitter.
"Навальный организовал". Ясно. Обвинительный приговор. Шпарит по прежней редакции.— Alexey Navalny (@navalny) 8 лютого 2017 р.
Також він опублікував фотографії приговору, який зачитав суддя.
"Поки дослівно зачитує колишній вирок", — написав Навальний.
Пока дословно зачитывает прежний приговор pic.twitter.com/nDe7jmRKy3— Alexey Navalny (@navalny) 8 лютого 2017 р.
"Смішно: почали зачитувати показання свідків і вони теж дослівно взяті з колишнього вироку. Хоча в цей раз свідки говорили інше", — написав він.
То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой. Вот мы с Давыдовой сверяем со старым текстом pic.twitter.com/mFvEGDXPdN— Alexey Navalny (@navalny) 8 лютого 2017 р.
Оновлення:Ленінський районний суд Кірова в Росії засудив опозиціонера Олексія Навального до 5 років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном у 4 роки. Також політик має сплатити 500 тис. рублів штрафу, - повідомляє Republic.
Бізнесмену Петру Офіцерову суд дав 4 роки умовно і такий саме штраф. Саме такого покарання для обох підсудних вимагала російська прокуратура.
Зазначимо, раніше Навальному виплатили 3,4 млн рублів компенсації у справі "Кировлесу".
Як повідомляв iPress.ua, судові пристави забрали главу "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Олексія Навального з офісу некомерційної організації для примусової доставки в суд у справі "Кіровлісу".
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального і співробітників Фонду боротьби з корупцією, а також журналіста телеканалу "Дождь" Артема Торчинського 17 травня побили в аеропорту Анапи.
Також російського опозиціонера Навального перевіряли на причетність до "ІДІЛ". До його затримання може бути причетний генпрокурор Росії Юрій Чайка.
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