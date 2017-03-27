Навального заарештували на 15 діб та оштрафували на 20 тисяч рублів Опозиціонера визнали винним у непокорі силовикам

Тверський суд Москви призначив опозиціонеру Олексію Навальному покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту за непокору співробітникам поліції під час затримання на несанкціонованої масової акції в центрі російської столиці.

Фото: EPA/UPG

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