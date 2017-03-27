Навального заарештували на 15 діб та оштрафували на 20 тисяч рублів
Таким чином, суд визнав Навального винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 19.3 Кодексу про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) (Непокора законному розпорядженню співробітника поліції), - повідомляє російський "Інтерфакс".
Раніше в понеділок суд визнав Навального винним і призначив покарання у вигляді штрафу в 20 тисяч рублів за організацію несанкціонованої масової акції.
Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення, повідомлядлся про затримання учасників.
Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний.
Зазначимо, Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.
Зауважимо, що у Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування і фільм, присвячені резиденціям прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.
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