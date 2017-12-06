Антикорупційні протести в Москві: Навального затримали

Російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в під'їзді будинку.

"Привіт. Це Юля Навальна. Всіх з святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не міняються: Тверська", - йдеться в короткому повідомленні в Twitter Навального, автором повідомлення є його дружина.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) 12 червня 2017 р.

В офисе ФБК выключили электричество, Навального задержали в подъезде дома.

Вы знаете, что делать.#ТребуемОтветов — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2017 р.

Нагадаємо, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.