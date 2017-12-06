CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в під'їзді будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Антикорупційні протести в Москві: Навального затримали
У Росії сьогодні проходять масові акції
Фото: Twitter Алексей Навальний
"Привіт. Це Юля Навальна. Всіх з святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не міняються: Тверська", - йдеться в короткому повідомленні в Twitter Навального, автором повідомлення є його дружина.
Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская.— Alexey Navalny (@navalny) 12 червня 2017 р.
В офисе ФБК выключили электричество, Навального задержали в подъезде дома.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 червня 2017 р.
Вы знаете, что делать.#ТребуемОтветов
Нагадаємо, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.
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12 06 2017 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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