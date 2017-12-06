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Антикорупційні протести в Москві: Навального затримали

У Росії сьогодні проходять масові акції
Російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в під'їзді будинку.
Антикорупційні протести в Москві: Навального затримали Фото: Twitter Алексей Навальний

"Привіт. Це Юля Навальна. Всіх з святом. Олексія затримали в під'їзді будинку. Він просив передати, що плани не міняються: Тверська", - йдеться в короткому повідомленні в Twitter Навального, автором повідомлення є його дружина.

Нагадаємо, на антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.

 
 
 
 
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12 06 2017 13:59
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