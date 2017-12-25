Навальному відмовили у реєстрації кандидатом у президенти
Раніше голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявляла, що Навальний не може бути зареєстрований кандидатом через судимість.
Навальний офіційно був висунутий кандидатом в президенти Росії в неділю, 24 грудня. За його висунення у присутності представників ЦВК проголосували 742 учасника ініціативної групи при необхідному мінімумі в 500 чоловік.
Перед цим Навальний виступив перед членами ЦВК і заявив, що комісія і при попередньому голові Володимиру Чурові, і при Еллі Памфіловій "є одним і тим же".
Політик підкреслив, що довів сфальсифікованість свого вироку в Європейському суді з прав людини, а його участь у виборах дозволяється Конституцією Росії.
Глава ЦВК у відповідь на це закликала Навального "не монополізувати право на переконання" і помітила, що він не єдиний опозиційний політик у Росії.
"Яке відношення ми (ЦВК, - ред.) маємо до вашої судимості?" — відповіла Памфілова Навальному.
У свою чергу політик зазначив, що ЦВК — самостійний орган, який приймає самостійні рішення. ЦВК, за словами Навального, повинен сприймати всі факти, зокрема і те, що ЄСПЛ визнав вирок Навальному незаконним. У відповідь Памфілова помітила, що Навальний "збирає гроші та обдурює молодь". При цьому вона визнала, що у Навального "багато прихильників", і додала, що його образи її "не зачіпають".
Олексій Навальний вже оголосив про "страйк виборців":
"Ми будемо розгортати велику загальнонаціональну кампанію зі страйку, яка буде в себе включати не тільки агітацію проти виборів, але і спостереження, контроль за явкою. Ми, безумовно, будемо оскаржувати це всюди, і в Конституційному суді, і всюди. Але ми розуміємо, що це частина однієї системи, тому - страйки виборців", - зазначив він в ефірі" 112 Україна ".
Раніше ЦВК попередила про неможливість його реєстрації кандидатом.
Навальний заявив про намір балотуватися на президентських виборах у березні 2018 року і проводить активну президентську кампанію.
Однак у Центральный виборчій комісії заявили, що Навальний не має права балотуватися на посаду президента через обвинувачення у фінансових злочинах по одній із двох гучних справ, які, за його словами, були сфабриковані владою з політичних мотивів. Голова ЦВК Елла Памфілова заявила 17 жовтня, що Навальний зможе балотуватися в президенти не раніше 2028 року.
Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він виходив з дому в Москві, щоб відправитися на мітинг в Нижньому Новгороді.
2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій. Політика визнали винним в закликах до неузгодженої акції в Нижньому Новогород.
Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги по всій Росії в підтримку своєї виборчої кампанії. Він також назвав арешт подарунком Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня.
22 жовтня Навального звільнили з-під варти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа