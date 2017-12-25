Навальному відмовили у реєстрації кандидатом у президенти

Навальний не може бути зареєстрований кандидатом через судимість

Російському опозиціонеру Олексію Навальному відмовили у реєстрації на вибори президента Росії у 2018-му році.

Раніше голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявляла, що Навальний не може бути зареєстрований кандидатом через судимість.

Навальний офіційно був висунутий кандидатом в президенти Росії в неділю, 24 грудня. За його висунення у присутності представників ЦВК проголосували 742 учасника ініціативної групи при необхідному мінімумі в 500 чоловік.

Перед цим Навальний виступив перед членами ЦВК і заявив, що комісія і при попередньому голові Володимиру Чурові, і при Еллі Памфіловій "є одним і тим же".

Політик підкреслив, що довів сфальсифікованість свого вироку в Європейському суді з прав людини, а його участь у виборах дозволяється Конституцією Росії.

Глава ЦВК у відповідь на це закликала Навального "не монополізувати право на переконання" і помітила, що він не єдиний опозиційний політик у Росії.

"Яке відношення ми (ЦВК, - ред.) маємо до вашої судимості?" — відповіла Памфілова Навальному.

У свою чергу політик зазначив, що ЦВК — самостійний орган, який приймає самостійні рішення. ЦВК, за словами Навального, повинен сприймати всі факти, зокрема і те, що ЄСПЛ визнав вирок Навальному незаконним. У відповідь Памфілова помітила, що Навальний "збирає гроші та обдурює молодь". При цьому вона визнала, що у Навального "багато прихильників", і додала, що його образи її "не зачіпають".

Олексій Навальний вже оголосив про "страйк виборців":

"Ми будемо розгортати велику загальнонаціональну кампанію зі страйку, яка буде в себе включати не тільки агітацію проти виборів, але і спостереження, контроль за явкою. Ми, безумовно, будемо оскаржувати це всюди, і в Конституційному суді, і всюди. Але ми розуміємо, що це частина однієї системи, тому - страйки виборців", - зазначив він в ефірі" 112 Україна ".

Раніше ЦВК попередила про неможливість його реєстрації кандидатом.

Навальний заявив про намір балотуватися на президентських виборах у березні 2018 року і проводить активну президентську кампанію.

Однак у Центральный виборчій комісії заявили, що Навальний не має права балотуватися на посаду президента через обвинувачення у фінансових злочинах по одній із двох гучних справ, які, за його словами, були сфабриковані владою з політичних мотивів. Голова ЦВК Елла Памфілова заявила 17 жовтня, що Навальний зможе балотуватися в президенти не раніше 2028 року.

Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він виходив з дому в Москві, щоб відправитися на мітинг в Нижньому Новгороді.

2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій. Політика визнали винним в закликах до неузгодженої акції в Нижньому Новогород.

Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги по всій Росії в підтримку своєї виборчої кампанії. Він також назвав арешт подарунком Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня.

22 жовтня Навального звільнили з-під варти.