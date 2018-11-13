Навальному заборонили виїзд за кордон

Зранку 13 листопада Навальний прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга

Російському опозиційному політику Олексію Навальному відмовили у виїзді за кордон.

"Прикордонники повідомляють, що виїзд з Росії мені закритий.

Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому - нема", - написав політик у Twitter.

Зранку 13 листопада Навальний прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.

Нагадаємо, що російського опозиційного політика Олексія Навального 24 вересня затримали на виході із спецприймальника відразу після того, як він відбув 30 діб арешту.