ПОЛІТИКА НОВИНИРосійському опозиційному політику Олексію Навальному відмовили у виїзді за кордон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навальному заборонили виїзд за кордон
Зранку 13 листопада Навальний прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга
Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com
"Прикордонники повідомляють, що виїзд з Росії мені закритий.
Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому - нема", - написав політик у Twitter.
Зранку 13 листопада Навальний прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.
Нагадаємо, що російського опозиційного політика Олексія Навального 24 вересня затримали на виході із спецприймальника відразу після того, як він відбув 30 діб арешту.
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