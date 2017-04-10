Навальний анонсував всеросійську акцію протесту 7 жовтня

Головний захід буде в Санкт-Петербурзі на Марсовому полі

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про проведення 7 жовтня акції протесту по всій Росії.

У 80 містах Росії, де були відкриті штаби Навального пройдуть пікети.

Головний захід буде в Санкт-Петербурзі на Марсовому полі о 18:00, йдеться на сайті політика.

У Москві була подана заявка на мітинг на Пушкінській площі. Влада міста відхилили заявку, не запропонувавши альтернативний майданчик.

"А значить знову в повній відповідності з постановою Конституційного суду Росії ми виходимо на Тверську о 14.00 як на санкціонований і повністю легальний захід", - йдеться в повідомленні.

"Будь-яка точка Тверській вулиці від Пушкінської до Манежної. Хочете - стійте, хочете - йдіть, хочете - лягайте, хочете - співайте", - додали в штабі.

Нагадаємо, у липні поліція затримала 131 учасника "агітаційних суботників" на підтримку політика Олексія Навального, які проходили в кількох містах Росії.

В понеділок, 2 жовтня Симоновський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 20 діб за "неодноразові заклики до участі в неузгоджених акціях".