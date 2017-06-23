Навальний не має права балотуватися в президенти Росії, - ЦВК

У Центрвиборчкомі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти.

Опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти Росії, бо має непогашену судимість.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У ЦВК Росії пояснили, що за законом, людина має право обиратися через 10 років з дня зняття чи погашення судимості у разі вчинення тяжких злочинів, через 15 років – у разі скоєння особливо тяжких злочинів.

Держорган також зазначив, що створення штабів підтримки Навального здійснюється поза рамками офіційної виборчої кампанії, а офіційне висунення кандидатів у президенти на виборах Росії 2018 року стане можливим тільки з грудня 2017 року.

Олексій Навальний у грудні 2017 року заявив про намір балотуватися на виборах президента Росії в 2018 році. У лютому опозиціонера засудили до 5 років позбавлення волі умовно у справі про розкрадання в компанії "Кіровліс".