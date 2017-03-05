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Навальний не зможе брати участь у виборах президента

Вирок Навальному у справі "Кіровлісу" набув чинності
Суддя Кіровського обласного суду залишив без задоволення скаргу політика Олексія Навального на вирок у справі "Кіровлісу", за яким він отримав п'ять років умовно.
Навальний не зможе брати участь у виборах президента Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com

Таким чином вирок вступив в силу, - повідомляє "Інтерфакс".

Обвинувачення на засіданні просило залишити вирок без змін. Захист Навального просив скасувати вирок.

8 лютого в Ленінському суді Кірова Навального повторно визнали винним в розкраданні майна підприємства "Кіровліс". Навальний отримав п'ять років умовно, співучасник Офіцерів - чотири роки умовно.

Судимість за тяжкою статтею про присвоєння або розтрату забороняє Навальному висуватися на майбутніх виборах президента Росії. Сам політик заявляв, що має намір оскаржити цю заборону в Конституційному суді.

Справа "Кіровлісу" була розглянута повторно після скасування першого вироку. Рішення було скасоване, оскільки Європейський суд з прав людини ухвалив, що Навального і Офіцерова засудили за дії, які не можна відрізнити від звичайного ведення бізнесу. Мотивувальна частина нового вироку майже не відрізняється від старої.

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про участь у виборах президента Росії.

Відзначимо, що вибори в Росії пройдуть у березні 2018 року. 

 
 
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03 05 2017 13:38
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