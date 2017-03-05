Навальний не зможе брати участь у виборах президента
Таким чином вирок вступив в силу, - повідомляє "Інтерфакс".
Обвинувачення на засіданні просило залишити вирок без змін. Захист Навального просив скасувати вирок.
8 лютого в Ленінському суді Кірова Навального повторно визнали винним в розкраданні майна підприємства "Кіровліс". Навальний отримав п'ять років умовно, співучасник Офіцерів - чотири роки умовно.
Судимість за тяжкою статтею про присвоєння або розтрату забороняє Навальному висуватися на майбутніх виборах президента Росії. Сам політик заявляв, що має намір оскаржити цю заборону в Конституційному суді.
Справа "Кіровлісу" була розглянута повторно після скасування першого вироку. Рішення було скасоване, оскільки Європейський суд з прав людини ухвалив, що Навального і Офіцерова засудили за дії, які не можна відрізнити від звичайного ведення бізнесу. Мотивувальна частина нового вироку майже не відрізняється від старої.
Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про участь у виборах президента Росії.
Відзначимо, що вибори в Росії пройдуть у березні 2018 року.
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