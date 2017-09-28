Навальний відшукав у "телеведучого" Соловйова нерухомості на мільярд рублів, - ВІДЕО

Опозиціонер Олексій Навальний присвятив матеріал відомому прокремлівському телеведучому Володимиру Соловйову.

У своєму блозі Навальний пише, що факти про матеріальний стан Соловйова і його нерухомості на озері Комо - загальновідомі, проте співробітники Фонду боротьби з корупцією оприлюднили документи, а також відео.

"Ми оцінюємо мінімальний розмір статку Соловйова в мільярд рублів. Це тільки те, що він ніяк не може приховати, і підтверджується документально. Думаю, що якщо додати сюди гроші на російських і зарубіжних рахунках, а також готівку в валізі під ліжком, то цифру треба буде подвоїти", - пише Навальний.

Опозиціонер нагадує, що перший суттєвий об'єкт, який дістався Соловйову від мерії Москви - квартира в 160 квадратних метрів в елітному будинку на Долгоруковській. Квартира була продана за 2,5 млн рублів.

"При тому, що мінімальна ринкова ціна таких апартаментів в рік покупки - 13 мільйонів. Історія досить відома, я сам про неї багато писав".

Після цього, за даними Навального, Соловйов купив ще дві квартири в цьому ж будинку, збільшивши житлову площу до 450 квадратних метрів. "Сьогоднішня ціна цієї нерухомості 250 мільйонів рублів", - пише опозиціонер.



Фото: navalny.com

Також опозиціонер викладає фотографію дачі телеведучого під Передєлкіно. "Вона явно будувалася за його проектом - адже це найпотворніша будівля, яку коли-небудь знімав ФБК. Але величезна. 1046 метрів. І вартість пристойна. Землі теж пристойно - 60 соток. За аналогією зі схожими будинками поруч - близько 400 мільйонів рублів", - каже Навальний.

Навальний публікує фотографію вілли Соловйова на озері Комо в Італії. "Він її не будував, а просто купив, тому вілла, правда, класна. Вперше на екранах. Спочатку була оформлена на американську фірму нашого ревного патріота, але потім він переоформив її на себе", - пише Навальний.

На завершення посту опозиціонер оприлюднив докази того, що Соловйов є резидентом Італії. Навальний прикладає посвідчення резидента Італії, видане місцевим муніципалітетом. "Поки вся країна, відкривши рот, дивиться шоу Соловйова, де він в чорному мундирі "криє" загниваючий захід і облизує Путіна, наш герой тихо так - бочком, бочком - оформив резидентство в Італії. Це не громадянство і не вид на проживання, але юридично висловлене: хлопці, я тут живу, у вас, на Комо. Тут моє постійне місце проживання", - пише Навальний.

Соловйов прокоментував пост Навального виданню The Insider: "Я багата людина, про це хтось не знав? Я не бачив цього тексту, але не дуже розумію, у чому претензії до мене, в тому, що я цього не приховую? Я займався бізнесом в дев'яності і є багатою людиною. Я розумію, що Навальному це не дає спокою, але не знаю, навіщо екстраполювати на мене свої комплекси. Тому що я не в Чорногорії бізнес робив? Ну вибачте. Звичайно, це все комплекси. Не розумію, в чому претензії до мене. Я що, чиновник, держслужбовець? Ні. Я просто багатий".

Читайте також: "Таємна імперія" Медведєва: розслідування Навального, - ВІДЕО