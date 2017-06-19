Навчальний катер ВМС України "Чигирин" вийде в похід після тривалого ремонту
Ремонт і модернізація судна проекту КК-3 обійшлася державі в 3,6 млн гривень. На "Чигирині" замінили двигун, паливну систему і відновили житлові відсіки. Контрольний вихід у море відбувся на початку червня. Моряки констатували, що катер повністю готовий до виконання поставлених завдань, повідомляє "Думская".
Найближчим часом "Чигирин" вирушить у болгарську Варну і румунську Констанцу. На його борту пройдуть річну практику 28 курсантів інституту ВМС Одеської національної морської академії.
"Чигирин" побудований 1984 року в польському Ґданську. Україні його передали 1997 року під час розподілу Чорноморського флоту СРСР. Майже 20 років катер провів в одному з ремонтних доків Криму. У березні 2014 року його захопили росіяни, передавши судно Україні у квітні того самого року.
Нагадаємо, що за 19 років Незалежності України комерційні судна Держрибагентства вперше дали прибуток, який склав 23 млн гривень.
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