CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСотні солдатів і десятки гелікоптерів відсьогодні й понад два тижні тренуватимуться по всій території Нідерландів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навчання повітряних сил Falcon Autum за участі чотирьох країн проходять у Нідерландах
Фото: mil.gov.ua
Про це повідомляє нідерландський мовник NOS.
У навчаннях Falcon Autumn беруть участь понад тисячу учасників з Нідерландів, Німеччини, Польщі та США і 37 гелікоптерів. Вони відтворюватимуть напад неназваного ворога на країну НАТО та за допомогою змодельованих операцій намагатимуться вибити супротивника.
"Російське вторгнення в Україну дає зрозуміти, що безпека і свобода не можуть сприйматися як щось само собою зрозуміле", – заявили в Міноборони Нідерландів. "Саме тому оборона має першочергове головне завдання –захистити територію Нідерландів та союзників. Для того, аби мати можливість впоратися з цим завданням, необхідно, щоб існувала регулярна реалістична і широкомасштабна практика", – додали у відомстві.
Із сьогоднішнього дня і до 18 листопада в провінціях Південна Голландія, Гелдерланд, Лімбург, Дренте та Фрісландія відпрацьовуватимуться повітряно-десантні операції. До навчань залучаються, зокрема, гелікоптери Chinook, Puma та Apache, які на цей період базуються поблизу міста Вредепел у Лімбурзі.
Перші дні будуть використані для того, щоб навчити війська різних країн працювати разом. Наприкінці цього тижня відбудеться велика спільна акція. Наступного тижня відпрацьовуватиметься швидке перекидання військ, на третьому – фінальна частина: повітряний штурм колишнього аеродрому "Валькенбург".
Міністерство оборони інформує місцевих жителів, які можуть зазнати незручностей, за допомогою листівок. Також ведеться щоденний запис з місця, де проходять навчання.
Речник Міноборони попереджає, що заїжджати туди не варто: "Хоча навчання частково відбуваються у публічному просторі, вони не є публічним заходом. Тому відвідати навчання не є можливим".
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31 10 2022 12:48 МЕДІА
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