CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСША, Велика Британія та Австралія розпочали двотижневі спільні навчання, під час навчань імітується вторгнення росії до Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навчання, що імітують війну з росією почали США, Велика Британія та Австралія - The Times
Фото: dumskaya.net
Про це повідомляє The Times.
Навчання відбуваються на американській військовій базі Форт-Ірвін у пустелі Мохаве (Каліфорнія). У першій частині навчань імітується конфлікт, який спалахував у Тихому океані. Другий етап імітує сухопутну війну в Європі. У тексті наголошується, що обидві події відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм та росією. 2023 року аналогічні навчання планується провести в Європі.
До навчань залучили 4,5 тисячі військовослужбовців, вони відпрацюють нові тактичні прийоми, взяті з досвіду Збройних сил України. У тексті наголошується, що відкритий ландшафт пустелі схожий на рівнинну територію українських степів. Джерело видання, яке бере участь у навчаннях, розповіло, що війна в Україні показала певні зміни під час бойових дій, включаючи активне використання безпілотників.
У рамках навчань дрони ідентифікували цілі, а ракети GMLRS обстрілювали ворожі позиції, помічені американськими винищувачами F-35. Крім цього, військові відпрацюють виробництво запчастин у польових умовах на 3D-принтерах, а також технології обробки розвідданих, що збираються безпілотниками, для ухвалення командних рішень.
Нагадаємо також, що 10 листопада масштабні військові навчання розпочали США та Японія.
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11 11 2022 18:41 МЕДІА
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