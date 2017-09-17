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Навчання "Запад-2017" перейшли в активну фазу

У навчаннях беруть участь близько 12,7 тисяч військовослужбовців
Спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі та Росії "Запад-2017" перейшли в активну фазу.
Навчання "Запад-2017" перейшли в активну фазу Фото: belta.by

Як повідомляє білоруське агентство "БЕЛТА", з 17 вересня починається другий етап навчання, під час якого буде відпрацьовано питання управління військами (силами) під час ведення військових дій при відбитті агресії проти союзної держави.

Навчання триватимуть до 20 вересня.

Агентство відзначає, що в навчаннях беруть участь близько 12,7 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, Росія та Білорусь у четвер, 14 вересня, розпочали спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.

З 18 по 26 вересня 2017 року на базі Тихоокеанського флоту відбудуться спільні російсько-китайські навчання "Морська взаємодія-2017".

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17 09 2017 21:00
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