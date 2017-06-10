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Навесні 2018 року H&M відкриє магазин в київському ТРЦ Lavina Mall, - ЗМІ

Це друга спроба бренду вийти на український ринок
Шведська компанія одягу H&M підписала контракт про відкриття магазину з київському ТРЦ Lavina Mall.
Навесні 2018 року H&M відкриє магазин в київському ТРЦ Lavina Mall, - ЗМІ Контроверсійний аксесуар від H&M. Фото: huffingtonpost.com

Про це заявили три джерела видання LIGA.net.: директор торгового центру, консультант з нерухомості та керівник торгової мережі. 

Договір передбачає оренду одноповерхового приміщення площею 3000 квадратних метрів. Відкриття магазину планується весною 2018 року. Витрати на ремонт H&M компенсує девелопер Lavina Mall.

У червні 2017 року компанія H&M оголосила про плани вийти на український ринок у 2018 році. Це друга спроба бренду вийти на український ринок.

Вперше шведська компанія заключила договір з ТЦ Respublika у 2014 році, але ще на етапі узгодження документів угоду заморозили.

Нагадаємо, що шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA дійсно планує вийти на український ринок.

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06 10 2017 15:37
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