Навесні в Україні запустять 4G інтернет
Про це за підсумками торгів "з голосу" за ліцензії 4G у коментарі кореспондентові "Укрінформу" розповіла генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.
"Ми готові, наразі тестуємо і в березні-квітні стартуємо", - повідомила вона.
За словами Устинової, на торгах за 4G у діапазоні 2600 Мгц вдалося заощадити. Вона відзначила, що більш грунтовно компанія готується вже до наступного тендера в діапазоні 1800МГц.
"Там конкуренція буде сильніша", - сказала вона.
Всього на торгах "з голосу" компанія Vodafone Україна витратила 631 млн 200 тис. грн.Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.
Виступаючи з доповіддю перед членами уряду, голова Нацкомісії з питань зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський розповів, що стартова ціна ліцензій на запуск в Україні мережі стандарту 4G оцінюється в 6,3 млрд грн. Вартість ліцензій у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, у діапазоні 1800 МГц - 4 млрд грн.
Крім того, планують, що покупці виплатять близько 25% початкової вартості частот операторам-донорам. У діапазоні 2600 МГц зараз діє оператор "ММДС-Україна", що належить СКМ Ріната Ахметова. В діапазоні 1800 МГц є три користувачі - українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone і lifecell), які поки що використовують ці частоти для сервісу GSM.
Зазначимо, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський повідомив, що підготовка до впровадження стандарту зв'язку четвертого покоління LTE займе не менше двох років.
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