Навесні в Україні запустять 4G інтернет

Скористатися 4G Інтернетом українці зможуть вже у березні-квітні 2018 року.

Про це за підсумками торгів "з голосу" за ліцензії 4G у коментарі кореспондентові "Укрінформу" розповіла генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

"Ми готові, наразі тестуємо і в березні-квітні стартуємо", - повідомила вона.

За словами Устинової, на торгах за 4G у діапазоні 2600 Мгц вдалося заощадити. Вона відзначила, що більш грунтовно компанія готується вже до наступного тендера в діапазоні 1800МГц.

"Там конкуренція буде сильніша", - сказала вона.

Всього на торгах "з голосу" компанія Vodafone Україна витратила 631 млн 200 тис. грн.Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.