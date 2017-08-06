Навіть в думках не порушував закону, - Насіров
"Я прошу суд не задовольняти це клопотання (про стягнення застави - ред.) як безпідставне і необгрунтоване. Я законослухняна людина. На мою думку, тут немає доказів про якусь шкоду, вигоду, умисел. Я ніколи ані в думках, ні в діях не порушував закону", - заявив Насіров у четвер у Солом'янському райсуді Києва, який розглядає відповідне клопотання САП і НАБУ, повідомляє Укрінформ.
Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати.
Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.
Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.
Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.
Відзначимо, що відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров заявляв, що не просив у НАБУ дозволу на поїздку до Польщі і звертався із проханням дозволити виїхати за кордон лише один раз.
30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.
"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.
1 червня, Роман Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування папілярного раку щитовидної залози по протоколу "АТА" (рекомендований курс лікування / спостереження 5 років), який йому рекомендували в Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд) на період з 11 по 30 червня 2017 року.
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