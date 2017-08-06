Навіть в думках не порушував закону, - Насіров

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вважає необгрунтованим і безпідставним клопотання обвинувачення про стягнення до держбюджету внесеної за нього застави у 100 млн грн через те, що він не здав британський паспорт.

"Я прошу суд не задовольняти це клопотання (про стягнення застави - ред.) як безпідставне і необгрунтоване. Я законослухняна людина. На мою думку, тут немає доказів про якусь шкоду, вигоду, умисел. Я ніколи ані в думках, ні в діях не порушував закону", - заявив Насіров у четвер у Солом'янському райсуді Києва, який розглядає відповідне клопотання САП і НАБУ, повідомляє Укрінформ.

Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.