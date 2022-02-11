НОВИНИТриває вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навколо Києва посилюють систему оборони
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Про це повідомляє командування Сухопутних військ у Telegram.
"Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу. Крім цього, нарощуємо фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ", – зазначив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Зазначається, що навколо Києва створюється система ешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій.
Як повідомлялося, у Генштабі не виключають, що росіяни знову можуть вдатися до наступу на Київ з білорусі – через Чорнобильську зону або Чернігівську область.
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02 11 2022 15:39 МЕДІА
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