Наявність безоплатних ліків можна буде перевірити на сайті обласного департаменту здоров'я
Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів 12 грудня.
Ідеться про лікарські засоби та медичні вироби, закуплені за державні кошти, кошти місцевого бюджету або інші джерела у закладах охорони здоров'я.
"Тобто кожен українець зможе перевірити, чи є у медзакладі потрібний і безоплатний для пацієнтів препарат і побачити, за якою вартістю конкретні ліки закупили. Це можна буде легко зробити в онлайн режимі, навіть не виходячи з дому", - зазначили в МОЗ.
Також уряд зобов'язав обласні департаменти моніторити та перерозподіляти лікарські засоби, медвироби та вакцини відповідно до потреби лікарні, її пацієнтів.
Відтак, якщо в якомусь місті закінчується необхідний препарат, обласний департамент здоров'я повинен організувати надходження ліків з того регіону, у якому є їхній надлишок.
Нагадаємо, за словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, для українських пацієнтів у стаціонарах більшість ліків є безкоштовними.
25 жовтня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало державне підприємство "Медичні закупівлі України", яке, на переконання міністерства, з часом має отримати статус централізованої закупівельної організації.
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