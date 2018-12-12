Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Наявність безоплатних ліків можна буде перевірити на сайті обласного департаменту здоров'я

Також уряд зобов'язав обласні департаменти моніторити та перерозподіляти лікарські засоби
Уряд зобов'язав обласні департаменти здоров'я публікувати на своїх сайтах інформацію про наявні безоплатні ліки та медзасоби для пацієнтів.
Наявність безоплатних ліків можна буде перевірити на сайті обласного департаменту здоров Фото: likicontrol.com.ua

Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів 12 грудня.

Ідеться про лікарські засоби та медичні вироби, закуплені за державні кошти, кошти місцевого бюджету або інші джерела у закладах охорони здоров'я.

"Тобто кожен українець зможе перевірити, чи є у медзакладі потрібний і безоплатний для пацієнтів препарат і побачити, за якою вартістю конкретні ліки закупили. Це можна буде легко зробити в онлайн режимі, навіть не виходячи з дому", - зазначили в МОЗ.

Також уряд зобов'язав обласні департаменти моніторити та перерозподіляти лікарські засоби, медвироби та вакцини відповідно до потреби лікарні, її пацієнтів.

Відтак, якщо в якомусь місті закінчується необхідний препарат, обласний департамент здоров'я повинен організувати надходження ліків з того регіону, у якому є їхній надлишок.

Нагадаємо, за словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, для українських пацієнтів у стаціонарах більшість ліків є безкоштовними.

25 жовтня, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало державне підприємство "Медичні закупівлі України", яке, на переконання міністерства, з часом має отримати статус централізованої закупівельної організації.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 12 2018 14:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.