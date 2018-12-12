Наявність безоплатних ліків можна буде перевірити на сайті обласного департаменту здоров'я

Уряд зобов'язав обласні департаменти здоров'я публікувати на своїх сайтах інформацію про наявні безоплатні ліки та медзасоби для пацієнтів.

Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів 12 грудня.

Ідеться про лікарські засоби та медичні вироби, закуплені за державні кошти, кошти місцевого бюджету або інші джерела у закладах охорони здоров'я.

"Тобто кожен українець зможе перевірити, чи є у медзакладі потрібний і безоплатний для пацієнтів препарат і побачити, за якою вартістю конкретні ліки закупили. Це можна буде легко зробити в онлайн режимі, навіть не виходячи з дому", - зазначили в МОЗ.

Також уряд зобов'язав обласні департаменти моніторити та перерозподіляти лікарські засоби, медвироби та вакцини відповідно до потреби лікарні, її пацієнтів.

Відтак, якщо в якомусь місті закінчується необхідний препарат, обласний департамент здоров'я повинен організувати надходження ліків з того регіону, у якому є їхній надлишок.