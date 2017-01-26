Наявність російських банків в Україні пояснила глава НБУ
"Вони сконвертировали материнське запозичення мільярдів доларів на покриття своїх дірок в капіталі. Вони нічого у нас не вкрали", – сказала Гонтарєва виданню "Новое время".
За словами голови НБУ, дірки у російських банків з'явилися через те, що вони раніше активно кредитували Донбас.
"Потім самі прийшли і раздовбали його. Наприклад, у нас є один банк з російським походженням капіталу, у якого 80% активів було в поганих кредитах, коли середня цифра по системі становила 40-50%", – розповіла Гонтарєва.
Вона пояснила що з 3,8 млрд доларів прямих іноземних інвестицій в 2016 році, про яких нещодавно заявив перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів, 1 млрд доларів - російські гроші материнських структур, спрямовані для докапіталізації українських дочок.
Ці гроші, за її словами, не можуть повернутися материнським структурам, оскільки направлені в капітал установ.
"Більш того, вони більше ні копійки не віддадуть своїй "мамі", – заявила Гонтарєва.
Глава НБУ також повідомила, що частка російських банків на українському ринку знизилася з 15% до 8,8%.
Раніше iPress.ua повідомляв, що російські державні банки шукають можливість продати дочірні фінансові установи в Україні.
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