Наявність російських банків в Україні пояснила глава НБУ

Тільки у 2016 році російські банки отримали з Москви для 1 млрд доларів для збільшення капіталу. Назад відправити ці гроші вони не зможуть

Національний банк залишив російські банки в Україні, оскільки вони збільшили свій капітал у відповідності з вимогами, заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"Вони сконвертировали материнське запозичення мільярдів доларів на покриття своїх дірок в капіталі. Вони нічого у нас не вкрали", – сказала Гонтарєва виданню "Новое время".

За словами голови НБУ, дірки у російських банків з'явилися через те, що вони раніше активно кредитували Донбас.

"Потім самі прийшли і раздовбали його. Наприклад, у нас є один банк з російським походженням капіталу, у якого 80% активів було в поганих кредитах, коли середня цифра по системі становила 40-50%", – розповіла Гонтарєва.

Вона пояснила що з 3,8 млрд доларів прямих іноземних інвестицій в 2016 році, про яких нещодавно заявив перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів, 1 млрд доларів - російські гроші материнських структур, спрямовані для докапіталізації українських дочок.

Ці гроші, за її словами, не можуть повернутися материнським структурам, оскільки направлені в капітал установ.

"Більш того, вони більше ні копійки не віддадуть своїй "мамі", – заявила Гонтарєва.

Глава НБУ також повідомила, що частка російських банків на українському ринку знизилася з 15% до 8,8%.

Раніше iPress.ua повідомляв, що російські державні банки шукають можливість продати дочірні фінансові установи в Україні.