Наявність у Насірова угорського громадянства не підтвердилася, - САП
"У цей час не підтвердилося, інформації ніякої немає", - повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, інформує "112 Україна".
Він також зазначив, що сподівається завершити справу Насірова в установлений термін.
"На сьогодні він не порушує зобов'язань, виписаних у постанові суду. Це треба визнати. Але викликати його щодня для того, щоб викликати, - недоцільно. Слідчі детективи і прокурори працюють таким чином, щоб завершити провадження. Я очікую завершення цього провадження в законно встановлений термін - двомісячний термін", - заявив Холодницький.
Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура заявила, що в Насірова є паспорти Великобританії та Угорщини. У НАБУ інформацію про те, що Насіров має громадянство Британії, підтвердили, пославшись на лист Нацагентства боротьби зі злочинністю Великобританії. В СБУ заявили, що не мають документів про подвійне громадянство Насірова.
Сам Насіров, після того як вийшов з СІЗО під заставу, заявив, що сдав усі документи, які дають йому право на виїзд із країни.
Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн. САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.
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