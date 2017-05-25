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Найбільш населеною країною світу стала Індія

Населення Китаю становить 1,29 млрд осіб. Водночас в Індії проживає понад 1,3 млрд людей
Китайський демограф визнав демографічні дані в період з 1989 до 2015 рік недостовірними.
Найбільш населеною країною світу стала Індія Індія. Фото: ЕРА

Індія стала найбільш населеною країною світу. Про це йдеться в дослідженні китайського демографа Ю Фуксіаня, повідомляє Громадське радіо з посиланням на Indiatoday.

Дослідник стверджує, що демографічні дані в період з 1989 до 2015 року були недостовірними. Статистика минулого року, за даними Фукасіаня, доводить, що населення Китаю становить 1,29 млрд осіб. Водночас в Індії проживає понад 1,3 млрд людей.

Отже, зараз Індія - найбільш населена країна в світі.

Наперекір цьому дослідженню демографи Індії та США вважають розрахунки Ю Фуксіаня політизованими. За їхніми даними, кількість жителів в Індії зможе обігнати Китай не раніше, ніж у 2025 році.

Зазначимо, Фуксіаня критикував заходи китайського уряду, що стосуються планування сім'ї, і попереджав про прийдешню кризу старіння для Китаю.

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