Найбільш населеною країною світу стала Індія

Китайський демограф визнав демографічні дані в період з 1989 до 2015 рік недостовірними.

Індія стала найбільш населеною країною світу. Про це йдеться в дослідженні китайського демографа Ю Фуксіаня, повідомляє Громадське радіо з посиланням на Indiatoday.

Дослідник стверджує, що демографічні дані в період з 1989 до 2015 року були недостовірними. Статистика минулого року, за даними Фукасіаня, доводить, що населення Китаю становить 1,29 млрд осіб. Водночас в Індії проживає понад 1,3 млрд людей.

Отже, зараз Індія - найбільш населена країна в світі.

Наперекір цьому дослідженню демографи Індії та США вважають розрахунки Ю Фуксіаня політизованими. За їхніми даними, кількість жителів в Індії зможе обігнати Китай не раніше, ніж у 2025 році.

Зазначимо, Фуксіаня критикував заходи китайського уряду, що стосуються планування сім'ї, і попереджав про прийдешню кризу старіння для Китаю.