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Найбільш небезпечні країни для туристів у 2019 році

Фахівці враховували три показники – здоров’я, безпеку та ситуацію на дорогах
Фахівці в галузі охорони здоров'я та безпеки International SOS склали карти найбільш небезпечних країн для туристів у 2019 році.
Найбільш небезпечні країни для туристів у 2019 році Фото: EPA / ALBERTO MORANTE

Карти вказують на три показники – здоров’я, безпеку та ситуацію на дорогах.

Найнебезпечнішими для подорожей за всіма показниками визнали: Лівію, Афганістан, Сомалі та Сирію.

Найкращими для подорожей є Норвегія, Фінляндія та Ісландія, адже вони мають низький ризик виникнення медичних проблем, проблем безпеки та безпеки дорожнього руху, повідомляє Daily Mail.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото: International SOS

Нагадаємо, за період з 28 жовтня до 31 жовтня з українських аеропортів почнуть виконувати 22 нові рейси.

 
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19 11 2018 14:15
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