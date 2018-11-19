CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФахівці в галузі охорони здоров'я та безпеки International SOS склали карти найбільш небезпечних країн для туристів у 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільш небезпечні країни для туристів у 2019 році
Фахівці враховували три показники – здоров’я, безпеку та ситуацію на дорогах
Фото: EPA / ALBERTO MORANTE
Карти вказують на три показники – здоров’я, безпеку та ситуацію на дорогах.
Найнебезпечнішими для подорожей за всіма показниками визнали: Лівію, Афганістан, Сомалі та Сирію.
Найкращими для подорожей є Норвегія, Фінляндія та Ісландія, адже вони мають низький ризик виникнення медичних проблем, проблем безпеки та безпеки дорожнього руху, повідомляє Daily Mail.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: International SOS
Нагадаємо, за період з 28 жовтня до 31 жовтня з українських аеропортів почнуть виконувати 22 нові рейси.
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