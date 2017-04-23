Найбільш високооплачуваним міністром України в березні став глава Міністерства молоді і спорту

Високий розмір виплати обумовлений надбавкою за інтенсивність роботи і премією

Глава Міністерства молоді і спорту Ігор Жданов у березні став найбільш високооплачуваним міністром.

Про це повідомляє 112.ua.

Жданову в березні було нараховано 62 тис. 039,47 грн, виплачено на руки – 49 тис. 941,78 грн.

Міністр сплатив 12 тис. 097,69 грн податків.

Високий розмір виплати обумовлений надбавкою за інтенсивність роботи і премією за лютий, які йому були нараховані в березні.

Нагадаємо, голова НАЗК Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року.

Зарплата за березень голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського склала 47,3 тис. гривень. Його оклад становить 11 590 грн, решта - надбавки.