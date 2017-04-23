БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГлава Міністерства молоді і спорту Ігор Жданов у березні став найбільш високооплачуваним міністром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільш високооплачуваним міністром України в березні став глава Міністерства молоді і спорту
Високий розмір виплати обумовлений надбавкою за інтенсивність роботи і премією
Ігор Жданов. Фото: strichka.com
Про це повідомляє 112.ua.
Жданову в березні було нараховано 62 тис. 039,47 грн, виплачено на руки – 49 тис. 941,78 грн.
Міністр сплатив 12 тис. 097,69 грн податків.
Високий розмір виплати обумовлений надбавкою за інтенсивність роботи і премією за лютий, які йому були нараховані в березні.
Нагадаємо, голова НАЗК Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року.
Зарплата за березень голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського склала 47,3 тис. гривень. Його оклад становить 11 590 грн, решта - надбавки.
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