Найбільша італійська авіакомпанія повернулася в Україну
Авіакомпанія здійснюватиме рейси не з "Борисполя", як раніше, а з "Жулян", повідомляє Delo.ua.
З 2 травня рейси будуть виконуватися на щоденній основі з нічною стоянкою в Києві до 27 жовтня 2017 року.
З римського аеропорту Фьюмічіно літак буде вилітати о 23:00, з Жулян - о 05:00. Час польоту - близько 3 годин. На лінії Alitalia курсуватиме літак типу Airbus A320.
Як відомо, Alitalia припинила літати за маршрутом Київ-Рим в 2014 році. Раніше компанія анонсувала, що запустить щоденні рейси між Києвом і Римом.
Зазначимо, що авіакомпанія "Alitalia - Società Aerea Italiana" - найбільший авіаперевізник Італії, п'ятий за величиною в Європі. Штаб-квартира знаходиться в Римі, аеропорт базування - Фьюмічіно (Леонардо да Вінчі).
Alitalia - приватна авіакомпанія: 51% належить італійській компанії CAI та 49% - національному авіаперевізнику ОАЕ Etihad Airways.
Парк літаків Alitalia - один з наймолодших у світі, середній вік авіалайнерів - близько 8 років. Загалом в компанії налічується більше 120 літаків.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair, який планує у вересні розпочати польоти в Україну, не планує літати в Харків.
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