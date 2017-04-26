Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Найбільше коштів з держбюджету отримає "Народний фронт", - ІНФОГРАФІКА

Питання про фінансування "Батьківщини" і "Опозиційного блоку" поки не вирішене – воно розглядатиметься на найближчому засіданні НАЗК
У 2017 році на фінансування політичних партій в Україні планується виділити з бюджету 442,4 мільйони гривень. У трійку лідерів на отримання коштів стали "Народний фронт", БПП та "Самопоміч".
Найбільше коштів з держбюджету отримає "Народний фронт", - ІНФОГРАФІКА Фото: nfront.org.ua

Лідером по освоєнню державних коштів на своє фінансування є "Народний фронт" – в цілому з бюджету виділять близько 113,8 мільйонів гривень на фінансування політсили, при цьому щоквартальні виплати складуть близько 28,4 мільйона гривень. Інфографіку підготувало видання "Слово і діло".

Впритул до нього наблизився "Блок Петра Порошенка", на фінансування якого виділять близько 112,1 мільйона гривень, по 28 мільйонів в квартал.


Інфографіка: "Слово і діло"

Незначно відстає від них "Самопоміч", яка повинна отримати близько 100,6 мільйона гривень державного фінансування. Політсила отримує додаткові кошти за рахунок дотримання вимог до гендерного складу партії.

З великим відставанням за ними йде "Радикальна партія" Ляшко, яка 2017 року отримає близько 38,3 мільйона гривень, приблизно по 9,6 мільйона щоквартально.

Питання про фінансування "Батьківщини" і "Опозиційного блоку" поки не вирішене – воно розглядатиметься на найближчому засіданні НАЗК. При цьому на фінансування "Оппоблоку" заплановано виділити близько 48,5 мільйонів гривень в рік, хоча ні в першому, ані в другому кварталі партія грошей не отримала.

У "Батьківщині" встигли отримати гроші за перший квартал 2017 року, але питання про виділення коштів у другому кварталі поки не вирішено.

Нагадаємо, партія "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2017 18:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.