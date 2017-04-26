Найбільше коштів з держбюджету отримає "Народний фронт", - ІНФОГРАФІКА

Питання про фінансування "Батьківщини" і "Опозиційного блоку" поки не вирішене – воно розглядатиметься на найближчому засіданні НАЗК

У 2017 році на фінансування політичних партій в Україні планується виділити з бюджету 442,4 мільйони гривень. У трійку лідерів на отримання коштів стали "Народний фронт", БПП та "Самопоміч".

Лідером по освоєнню державних коштів на своє фінансування є "Народний фронт" – в цілому з бюджету виділять близько 113,8 мільйонів гривень на фінансування політсили, при цьому щоквартальні виплати складуть близько 28,4 мільйона гривень. Інфографіку підготувало видання "Слово і діло".

Впритул до нього наблизився "Блок Петра Порошенка", на фінансування якого виділять близько 112,1 мільйона гривень, по 28 мільйонів в квартал.



Інфографіка: "Слово і діло"

Незначно відстає від них "Самопоміч", яка повинна отримати близько 100,6 мільйона гривень державного фінансування. Політсила отримує додаткові кошти за рахунок дотримання вимог до гендерного складу партії.

З великим відставанням за ними йде "Радикальна партія" Ляшко, яка 2017 року отримає близько 38,3 мільйона гривень, приблизно по 9,6 мільйона щоквартально.

Питання про фінансування "Батьківщини" і "Опозиційного блоку" поки не вирішене – воно розглядатиметься на найближчому засіданні НАЗК. При цьому на фінансування "Оппоблоку" заплановано виділити близько 48,5 мільйонів гривень в рік, хоча ні в першому, ані в другому кварталі партія грошей не отримала.

У "Батьківщині" встигли отримати гроші за перший квартал 2017 року, але питання про виділення коштів у другому кварталі поки не вирішено.

Нагадаємо, партія "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.