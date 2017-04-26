Найбільше коштів з держбюджету отримає "Народний фронт", - ІНФОГРАФІКА
Лідером по освоєнню державних коштів на своє фінансування є "Народний фронт" – в цілому з бюджету виділять близько 113,8 мільйонів гривень на фінансування політсили, при цьому щоквартальні виплати складуть близько 28,4 мільйона гривень. Інфографіку підготувало видання "Слово і діло".
Впритул до нього наблизився "Блок Петра Порошенка", на фінансування якого виділять близько 112,1 мільйона гривень, по 28 мільйонів в квартал.
Інфографіка: "Слово і діло"
Незначно відстає від них "Самопоміч", яка повинна отримати близько 100,6 мільйона гривень державного фінансування. Політсила отримує додаткові кошти за рахунок дотримання вимог до гендерного складу партії.
З великим відставанням за ними йде "Радикальна партія" Ляшко, яка 2017 року отримає близько 38,3 мільйона гривень, приблизно по 9,6 мільйона щоквартально.
Питання про фінансування "Батьківщини" і "Опозиційного блоку" поки не вирішене – воно розглядатиметься на найближчому засіданні НАЗК. При цьому на фінансування "Оппоблоку" заплановано виділити близько 48,5 мільйонів гривень в рік, хоча ні в першому, ані в другому кварталі партія грошей не отримала.
У "Батьківщині" встигли отримати гроші за перший квартал 2017 року, але питання про виділення коштів у другому кварталі поки не вирішено.
Нагадаємо, партія "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.
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