Найбільше нітратів у шпинаті, а не кавунах, - Супрун

Нітрати є не тільки в кавунах, а й в інших овочах, а також в організмі людини. І не завжди при цьому є отрутою.

"Для більшості людей слово "нітрат" - це синонім отрути. І чомусь воно завжди асоціюється з кавунами. Втім, тут є два але. Нітрати - це далеко не завжди отрута. Вони містяться не лише в кавунах, а й в багатьох овочах і фруктах, воді та навіть у нашому організмі. Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах вони абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду", - написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Нітрати - це солі азотної кислоти, які ще називають селітрою. Вони є частиною багатьох рослин, грунту і навіть нашого організму. На кількість нітратів у рослинах можуть впливати не тільки добрива, а й природні явища, які складно регулювати. Як-от хімічний склад грунту чи води для поливу, кількість світла, густота посівів і навіть частина доби, коли збирали урожай.

За словами очільниці МОЗ, поширена думка, що в кавунах дуже багато нітратів, насправді не відповідає дійсності. Найбільше нітратів у шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках. У середньому 1-1,5 тисячі мг на кілограм. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок.

За рекомендаціями ВООЗ, денною дозою нітратів є 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини масою 60 кг. Проте це обмеження на сьогодні вважається занадто суворим. Проте, як стверджує Супрун, отримати небезпечні дози нітратів не так просто. Якщо ж ви цим так переймаєтесь, то можна мінімізувати потенційні ризики, зокрема їсти менше овочів з першого врожаю - нітратів у них усе-таки може бути трохи більше. Споживати ті частини рослини, де нітратів менше, наприклад, у столових буряків потрібно відрізати верхню та нижню частину коренеплодів, у кабачків - шкірку, в огірків та редиски - хвостики та очистити від шкірки, в капусті варто позбавитись верхніх листків та не їсти качан. Кавуни, як і дині, найбільшу частину нітратів накопичують у недостиглій частині м'якоті, яка прилягає до шкірки. Особливо ці поради актуальні для дитячого харчування.

Також одним з ефективних способів зменшити кількість нітратів є виварювання. За 40-50 хвилин кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%.

Окремо Супрун порадила не купувати нітрат-тестери, бо вони, за її словами, не працюють

Також, очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що людям з хворим горлом можна їсти морозиво, адже воно допомагає зменшити біль.