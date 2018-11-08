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Найбільше перешкоджають місії ОБСЄ на півдні окупованої Донеччини, - Хуг

За його словами, СММ ОБСЄ регулярно звітує про перешкоджання вільному пересуванню
Перешкоджання вільному пересуванню спостерігачів ОБСЄ відбувається по обидва боки лінії розмежування на сході України. Водночас найбільше таких випадків трапляється на окупованій території Донбасу, зокрема, на півдні Донецької області.
Найбільше перешкоджають місії ОБСЄ на півдні окупованої Донеччини, - Хуг Фото:112.ua

"Це відбувається по обидва боки, однак активніше - на непідконтрольних урядові територіях. Особливо на півдні Донецької області, неконтрольованої Україною. Це клаптик землі приблизно 30 кілометрів у ширину, доходячи до Азовського моря. Нас неодноразово там зупиняли і не давали виконувати нашу роботу", - повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, інформує "Громадське".

Організація намагається захистити працівників місії за допомогою належного обладнання та навчань, наголосив Хуг.

"Але ми не можемо убезпечити їх від усіх ризиків. І обидві сторони несуть відповідальність за захист цивільних, включаючи наших спостерігачів", - підкреслив Хуг.

Також, безпілотник моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі зафіксував пересування військової техніки через російсько-український кордон.

 
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11 08 2018 15:19
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