Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найбільше у 2017 році до влади Польщі звернулось шукачів притулку з Росії та України

Третє місце посів Таджикистан
Про надання притулку у Польщі минулого року звернулися 300 громадян України. Від росіян таких звернень зареєстровано більше двох тисяч.
Найбільше у 2017 році до влади Польщі звернулось шукачів притулку з Росії та України Фото: PAP / Darek Delmanowicz

Про це йдеться у доповіді соціологічної служби ЄС - Євростату - щодо шукачів притулку на території країн-членів у 2017 році.

Найбільше у 2017 році до влади Польщі про надання притулку звернулося російських громадян - 2120. Другими були українці - 300. Третє місце посіли представники Таджикистану - 85.

Також українці зверталися про притулок до Чехії (295 осіб), Естонії (10) та Португалії (125).

Загалом, за даними Євростату, у 2017 про надання міжнародного захисту в країнах ЄС звернулися 650 тис. громадян третіх країн. Це удвічі менше, ніж зареєстровано у 2016 році.

Найбільше шукачів притулку було із Сирії (102,4 тис.), Іраку (47,5 тис.) та Афганістану (43,6 тис.).

Нагадаємо, за даними міграційної служби Польщі, кількість громадян України, які мають дозволи на проживання в Польщі (тимчасові або постійні), перевищила 150 тисяч.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2018 13:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.