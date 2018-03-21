Найбільше у 2017 році до влади Польщі звернулось шукачів притулку з Росії та України
Про це йдеться у доповіді соціологічної служби ЄС - Євростату - щодо шукачів притулку на території країн-членів у 2017 році.
Найбільше у 2017 році до влади Польщі про надання притулку звернулося російських громадян - 2120. Другими були українці - 300. Третє місце посіли представники Таджикистану - 85.
Також українці зверталися про притулок до Чехії (295 осіб), Естонії (10) та Португалії (125).
Загалом, за даними Євростату, у 2017 про надання міжнародного захисту в країнах ЄС звернулися 650 тис. громадян третіх країн. Це удвічі менше, ніж зареєстровано у 2016 році.
Найбільше шукачів притулку було із Сирії (102,4 тис.), Іраку (47,5 тис.) та Афганістану (43,6 тис.).
Нагадаємо, за даними міграційної служби Польщі, кількість громадян України, які мають дозволи на проживання в Польщі (тимчасові або постійні), перевищила 150 тисяч.
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