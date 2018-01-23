Найбільше зростуть пенсії військових, які брали участь у боях в АТО

Для підвищення пенсій військовослужбовцям у 2018 році потрібно 10 мільярдів гривень, у 2019 - 17 млрд грн.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"У нас сьогодні 544 тисячі пенсіонерів-силовиків. Якщо порівняти із загальною кількістю пенсіонерів - 11 млн 700 тисяч - їх не так багато. Для підвищення пенсій усім пенсіонерам (яке ми вже провели) на рік потрібно 60 млрд. А для військових пенсіонерів у 2018 році потрібно 10 млрд, у 2019 - 17 млрд грн. Тобто, реально ми на військових направляємо значно більше грошей, ніж для цивільних. Якщо для цивільних підвищення пройшло в районі 30%, то для військових пенсіонерів (тих, хто вже на пенсії) ми виходимо на підвищення пенсій на 77%", - заявив Рева.

Він наголосив, що для військовослужбовців формульний перерахунок є нововведенням.

"Наші підрахунки показують, що пенсії, розраховані за новим законом, для тих, хто збирається виходити на пенсію, будуть вищі, ніж за старим. Найбільше пенсії зростуть у тих, хто брав участь у бойових діях у зоні АТО", - наголосив міністр.

Стосовно перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, наголосив Рева, він буде проходити в три етапи.

"На першому етапі перерахунок буде здійснено по тих матеріалах, які є в пенсійній справі, виходячи з рівня середньої зарплати в Україні 3264 грн 40 коп. Потім кожен військовослужбовець може взяти довідку про своє забезпечення за будь-який період його служби і представити у Пенсійний фонд. Пенсійний фонд вибере два роки з найвищими коефіцієнтами і зробить ще один перерахунок, знову з 1 січня. І, нарешті, з 1 грудня ми робимо третій перерахунок - вже за рівнем нової середньої зарплати в Україні - це 5266 грн", - пояснив міністр соцполітики.

У середньому, за розрахунками Мінсоцполітики, пенсія має збільшитися на 2300 грн.

"Це в середньому. Загальна пенсійна формула, якої ми дотримуємося, така: 3764 грн 40 коп. множиться на індивідуальний коефіцієнт страхового стажу. У 2018 році ми керуватимемося цифрою 5 266. У 2019 році - 5800. У 2020 - 6300. Тобто, зі збільшенням середньої зарплати зростатиме цей показник, і при рівних для всіх показниках у людини збільшується пенсія навіть залежно від року виходу на пенсію", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше Рева пообіцяв військовослужбовцям підвищення пенсій на 77%.