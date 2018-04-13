Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найбільші авіакомпанії припинили польоти над Сирією

Представник організації Eurocontrol заявив, що подібна ситуація не нова
Найбільші авіакомпанії змінили свої маршрути на тлі інформації про можливий удар США по Сирії.
Найбільші авіакомпанії припинили польоти над Сирією Фото: skyup.aero

Змінили свої маршрути Air France, Lufthansa і easyJet. Кувейтська Kuwait Airways скасувала польоти в Бейрут, а основний ліванський перевізник Middle East Airlines оголосив про перегляд частини розкладу до вечора 13 квітня. У компанії British Airways відмовилися від коментарів, -  повідомляє The New York Times.

Напередодні представник Європейського агентства з безпеки авіаперевезень заявив, що пропозиція авіакомпаніям враховувати можливість нанесення ударів по Сирії від 10 квітня була необов'язковою і мала рекомендаційний характер.

Представник організації Eurocontrol, яка здійснює основні диспетчерські функції в країнах ЄС, заявив, що подібна ситуація не нова. Зокрема, кілька років тому те ж саме відбувалося, коли Росія з допомогою ракет з акваторії Каспійського моря обстріляла територію Сирії.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп пообіцяв рішення з приводу Сирії протягом 48 годин.

11 квітня Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Це мало б стати відповіддю США на здійснену сирійським урядом хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинули не менш ніж 70 осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, симптоми 500 пацієнтів, госпіталізованих після бомбардування в Думі, свідчать про отруєння хімічною речовиною.

Очільники урядів Італії та Німеччини заявили, що їхні держави не братимуть безпосередньої участі у військовій операції проти Асада.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2018 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.