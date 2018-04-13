Найбільші авіакомпанії припинили польоти над Сирією

Найбільші авіакомпанії змінили свої маршрути на тлі інформації про можливий удар США по Сирії.

Змінили свої маршрути Air France, Lufthansa і easyJet. Кувейтська Kuwait Airways скасувала польоти в Бейрут, а основний ліванський перевізник Middle East Airlines оголосив про перегляд частини розкладу до вечора 13 квітня. У компанії British Airways відмовилися від коментарів, - повідомляє The New York Times.

Напередодні представник Європейського агентства з безпеки авіаперевезень заявив, що пропозиція авіакомпаніям враховувати можливість нанесення ударів по Сирії від 10 квітня була необов'язковою і мала рекомендаційний характер.

Представник організації Eurocontrol, яка здійснює основні диспетчерські функції в країнах ЄС, заявив, що подібна ситуація не нова. Зокрема, кілька років тому те ж саме відбувалося, коли Росія з допомогою ракет з акваторії Каспійського моря обстріляла територію Сирії.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп пообіцяв рішення з приводу Сирії протягом 48 годин.

11 квітня Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Це мало б стати відповіддю США на здійснену сирійським урядом хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинули не менш ніж 70 осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, симптоми 500 пацієнтів, госпіталізованих після бомбардування в Думі, свідчать про отруєння хімічною речовиною.

Очільники урядів Італії та Німеччини заявили, що їхні держави не братимуть безпосередньої участі у військовій операції проти Асада.