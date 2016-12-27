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Найбільші держкомпанії України принесли прибуток вперше за багато років, - Кубів

Минулого року сумарні збитки Топ-100 держкомпаній перевищували 50 млрд грн
Сумарний чистий прибуток 100 найбільших державних підприємств України за 9 місяців 2016 року становить понад 31 млрд грн.
Найбільші держкомпанії України принесли прибуток вперше за багато років, - Кубів Степан Кубів. Фото:unn.com.ua

Найбільші держкомпанії були прибутковими вперше за багато років. Про це заявив перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє "Радіо Свобода".

Кубів зазначив, що минулого року сумарні збитки Топ-100 держкомпаній перевищували 50 млрд грн.

За словами Кубіва, така зміна стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню системи електронних закупівель ProZorro в усіх державних підприємствах та початку аудиту найбільших компаній, що належать державі.

У 2017 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує інвентаризувати всі 3,5 тис. державних підприємств та впорядкувати їхню роботу.

Нагадаємо, у вересні Міністерство економічного розвитку і торгівлі під час аудиту знайшло близько 300 державних підприємств, про які раніше не було відомо.

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