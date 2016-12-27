Найбільші держкомпанії України принесли прибуток вперше за багато років, - Кубів
Найбільші держкомпанії були прибутковими вперше за багато років. Про це заявив перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє "Радіо Свобода".
Кубів зазначив, що минулого року сумарні збитки Топ-100 держкомпаній перевищували 50 млрд грн.
За словами Кубіва, така зміна стала можливою, зокрема, завдяки запровадженню системи електронних закупівель ProZorro в усіх державних підприємствах та початку аудиту найбільших компаній, що належать державі.
У 2017 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує інвентаризувати всі 3,5 тис. державних підприємств та впорядкувати їхню роботу.
Нагадаємо, у вересні Міністерство економічного розвитку і торгівлі під час аудиту знайшло близько 300 державних підприємств, про які раніше не було відомо.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: