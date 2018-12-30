Найбільші газети США застрягли у друкарні через кібератаку
"Кібератака викликала серйозні збої в друку і доставці в суботу в Los Angeles Times та інших великих американських газетах", - повідомляє "Укріфнорм".
Кібератака призвела до затримок доставки суботнього випуску The Times, Tribune, Sun, Wall Street Journal і New York Times на Західному узбережжі, а також інших газет, які використовують одну друкарню в Лос-Анджелесі.
Видавництво Tribune Publishing заявило, що вперше виявило шкідливе ПЗ у п'ятницю. Вірус вразив програмне забезпечення, в яке завантажуються статті та інша інформація для виготовлення макета сторінки для подальшого друку.
Нагадаємо, кіберполіція припинила діяльність одного з найвідоміших майданчиків у DarkNet з продажу персональних даних.
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