Найбільші газети США застрягли у друкарні через кібератаку

Вірус вразив програмне забезпечення, в яке завантажуються статті та інша інформація для виготовлення макета сторінки для подальшого друку

У США через кібератаки відбулися серйозні збої у пресі й доставці газет таких видань, як Los Angeles Times, Tribune, The Times, Sun, Wall Street Journal і New York Times.

"Кібератака викликала серйозні збої в друку і доставці в суботу в Los Angeles Times та інших великих американських газетах", - повідомляє "Укріфнорм".

Кібератака призвела до затримок доставки суботнього випуску The Times, Tribune, Sun, Wall Street Journal і New York Times на Західному узбережжі, а також інших газет, які використовують одну друкарню в Лос-Анджелесі.

Видавництво Tribune Publishing заявило, що вперше виявило шкідливе ПЗ у п'ятницю. Вірус вразив програмне забезпечення, в яке завантажуються статті та інша інформація для виготовлення макета сторінки для подальшого друку.

Нагадаємо, кіберполіція припинила діяльність одного з найвідоміших майданчиків у DarkNet з продажу персональних даних.