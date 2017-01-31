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В Україні найбільші оператори АЗС підвищили ціни на пальне

Вартість бензинів і дизпалива в заправних мережах ОККО і WOG зросла на 50 коп/л, - до 25,99 грн за літр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) і 23,99 грн/л (дизпаливо)
У період з 30 по 31 січня мережі АСЗ ОККО і WOG підвищили роздрібні ціни на всі види пального.
В Україні найбільші оператори АЗС підвищили ціни на пальне Фото: avtoblog.ua

Вартість бензинів і дизпалива в заправних мережах ОККО і WOG зросла на 50 коп/л, - до 25,99 грн за літр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) і 23,99 грн/л (дизпаливо), - повідомили в "Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, інформує OilNews.

Також вартість бензинів на 50 коп/л зросла в мережі "Азовнефтепродукт плюс". На 10-35 коп/л подорожчало пальне в мережах "Фактор", "Катрал" і "Татнефть".

Ці зміни призвели до зростання середніх роздрібних цін. Так, бензини А-92 (23,65 грн/л) і А-95 (24,40 грн/л) зросли на 12 коп/л. На 13 коп/л подорожчали преміальні марки "п'ятого" (25,40 грн/л). Вартість ДТ зросла на 12 коп/л., до 21,01.

Як повідомлялося, в період з 27 по 30 січня найбільша консолідована мережа групи "Приват", що оперує АЗС під брендами "Авіас", ANP, "Укрнафта", "Мавекс" і ін., підвищила вартість всіх палив на 50 коп/л.

Нагадаємо, у період 13-16 грудня роздрібні ціни на АЗС знову зросли на 10-50 коп/л.

 
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31 01 2017 14:42
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