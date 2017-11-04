З держбюджету на фінансування партій у 2017 році виділено 398 млн грн

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що найбільші політичні партії України приховують джерела свого фінансування.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Радикальна партія минулого року отримала з держбюджету біля 17 млн грн. Майже всі ці кошти пішли на піар у ЗМІ.

При цьому центральний офіс на 182 кв. м партія орендує у свого лідера Олега Ляшка - безкоштовно. Ще один офіс на 285 кв. м РПЛ винаймає у фірми, пов'язаної з нардепом-радикалом Сергієм Рибалкою, за 400 тис. грн.

Автомобіль радикали позичають у радника Ляшка Олександра Гулака. Це - броньований Cadillac Escaladе вартістю понад 150 тис. доларів. У звіті партії кажуть, що оренда цієї автівки обійшлася недорого - лише у 6 440 грн на місяць. Олег Ляшко відмовився коментувати цей "льготний" тариф.

Згідно зі звітом, єдині спонсори партії - сам Ляшко, тому що безоплатно здає офіс, та Ніна Данильченко, яка безкоштовно працює у радикалів бухгалтером.

"Самопоміч" отримала в 2016 році внесків на понад мільйон гривень. Найбільш щедрими виявились помічники нардепів від партії - помічники Олега Лаврика віддали на партію понад 100 тис. грн, бізнес-партнер нардепа Олександра Данченка - 130 тис. грн. Лідер фракції Олег Березюк пояснює, що це все - добровільні членські внески.

До державного фінансування партія жила ніби-то без жодного працівника. Лише після старту держпідтримки витрати на зарплатню у партії виросли з нуля до 1,5 мільйона гривень. До цього, за словами Оксани Сироїд, в "Самопомочі" працювали виключно на волонтерських засадах.

В минулому році "Самопоміч" отримала з держбюджету 24 млн грн та додаткових 20 млн грн за дотримання гендерної квоти. Більше половини цієї суми партія витратила на піар і рекламу.

"Опозиційний блок" у 2016 році відмовився від бюджетного фінансування. У 2017 - подав заявку до НАЗК і за результатами свого фінзвіту отримав 12 млн грн на перший квартал цього року. Щоправда нині голова "Опоблоку" Юрій Бойко переконує, що бюджетне фінансування неетичне, і партія від нього відмовилась. Однак заявки з відмовою до НАЗК не надходило.

За минулий рік партія назбирала також 12 млн грн внесків. Луганчанин Борис Лєбєдєв віддав "Опоблоку" три чверті свого доходу - 90 тис. грн із 120-ти. Помічниця екс-регіонала Чечетова пожертвувала 80 тис. грн, а член "Опозиційного блоку" з Херсону - третину мільйону.

У партії є також донори - нещодавно зареєстровані фірми ТОВ "Магден плюс" і ТОВ "Стеміт ЛТД". У них однаковий статутний фонд, однаковий вид діяльності і в них однаково немає нерухомості. За місцем реєстрації бізнес-жертвувальників - перукарня. Фірми створені послугою "Віртуальний офіс" - це реєстрація "під ключ" юросіб. Попри явну "підробність", ці донори пройшли перевірку НАЗК.

Також у звіті партії фігурують донори-компанії "Гіперіон-Мега" та "Тефія-2011". Керівник і засновник "Гіперіону" взагалі заперечив наявність у нього такої фірми. Ці фірми прописані в приміщенні рибного держпідприємства в Києві і раніше були пов'язані з мільйонером і нардепом від "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським через кіпрські компанії.

Загалом юрособи сплачували по 1,1 млн грн на партію. Серед фірм-донорів знайшлася і фірма, пов'язана з менеджментом ахметівської "Запоріжсталі".

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримує дрібні внески від великих людей. По 20, по 60 чи то навіть по 80 гривень платили і мер столиці Віталій Кличко, і генпрокурор Юрій Луценко, нардепи Кононенко, Березенко й інші, хоча лідер фракції заперечує існування членських внесків в "Солідарності".

Тим часом нардеп Сергій Алєксєєв пожертвував 100 тис. грн на партію. Виділився брат міністра енергетики Ігоря Насалика - Сергій - він вніс майже 900 тис. грн.

Минулого року Солідарність отримала від НАЗК 49 млн грн. Чи не половина пішла на рекламу та піар.

Із 50 млн грн "Народний Фронт" витратив у 2016 році на піар 33 млн грн. Але за підрахунками руху "Чесно", ринкова ціна реклами "Нарфронту" значно вища, ніж вказано у звіті.

Біля 2 млн грн фронтовики заплатили за оренду свого офісу в родину ніби конкурента - екс-регіонала та члена "Відродження" Антона Яценка. За оренду ще одного офісу на 321 кв. м "фронтовик" Денис Дзензерський сплатив сестрі Яценка понад 11 мільйонів гривень.

Водночас партія "Відродження" розташовується в апартаментах фірми, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Як відомо, на фінансування партій у 2017 році з держбюджету виділено 398 млн грн: 114 млн - "Народному фронту", 112 млн – БПП, 56 млн - "Самопомочі", 38 млн - Радикальній партії Олега Ляшка, 48,5 млн - "Опозиційному блоку" і 29 млн грн - "Батьківщині".