Найбільші пивні компанії об'єднають бізнес в Україні і Росії
Дане рішення є наслідком угоди щодо злиття AB InBev з SABMiller, яка завершилася в жовтні 2016 року, в результаті чого AB InBev отримала 24% акцій Anadolu Efes.
"Умовами успішного завершення поточної операції є позитивні результати взаємних правових перевірок активів і процесів компаній, а також отримання необхідних погоджень від уповноважених держорганів Росії та України", - йдеться в прес-релізі InBev.
У компанії очікують, що плановане партнерство в Росії і Україні зміцнить конкурентні позиції брендів AB InBev і Anadolu Efes на цих ринках і сприятиме подальшому розвитку.
"Маючи диверсифікований портфель брендів і більш широкий асортимент сортів пива для споживачів, об'єднана компанія буде прагнути зайняти лідируючу позицію на ринках Росії та України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, злиття повинно зміцнити партнерські відносини AB InBev з Anadolu Efes і збільшити вартість частки AB InBev в портфелі Anadolu Efes.
Як зазначається, після завершення угоди, об'єднана компанія буде консолідувати фінансові результати своєї операційної діяльності на ринках Росії та України в рамках звітності Anadolu Efes.
"AB InBev, в свою чергу, не включатиме дані результати в свою глобальну звітність, але буде враховувати отриманий прибуток в якості повернення з інвестицій в спільне підприємство відповідно до розміру своєї частки", - заявили в компанії.
Майбутня назва об'єднаної компанії - AB InBev-Efes. Рада директорів буде складатися з представників обох компаній в співвідношенні 50:50.
В якості голови розглядається Тунджай Озільхан, голова Ради директорів Anadolu Group і Anadolu Efes.
Нагадаємо, "Яндекс.Таксі" і Uber прийняли рішення про об'єднання своїх сервісів в Росії, а також в Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Грузії та Казахстані.
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