Найбільші пивні компанії об'єднають бізнес в Україні і Росії

Найбільший в світі пивоварний концерн AB InBev, зі штаб-квартирою в Бельгії, і Anadolu Efes, найбільша пивоварна компанія Туреччини, уклали угоду про наміри щодо об'єднання своїх бізнесів на території Росії і України в рівних частках.

Дане рішення є наслідком угоди щодо злиття AB InBev з SABMiller, яка завершилася в жовтні 2016 року, в результаті чого AB InBev отримала 24% акцій Anadolu Efes.

"Умовами успішного завершення поточної операції є позитивні результати взаємних правових перевірок активів і процесів компаній, а також отримання необхідних погоджень від уповноважених держорганів Росії та України", - йдеться в прес-релізі InBev.

У компанії очікують, що плановане партнерство в Росії і Україні зміцнить конкурентні позиції брендів AB InBev і Anadolu Efes на цих ринках і сприятиме подальшому розвитку.

"Маючи диверсифікований портфель брендів і більш широкий асортимент сортів пива для споживачів, об'єднана компанія буде прагнути зайняти лідируючу позицію на ринках Росії та України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, злиття повинно зміцнити партнерські відносини AB InBev з Anadolu Efes і збільшити вартість частки AB InBev в портфелі Anadolu Efes.

Як зазначається, після завершення угоди, об'єднана компанія буде консолідувати фінансові результати своєї операційної діяльності на ринках Росії та України в рамках звітності Anadolu Efes.

"AB InBev, в свою чергу, не включатиме дані результати в свою глобальну звітність, але буде враховувати отриманий прибуток в якості повернення з інвестицій в спільне підприємство відповідно до розміру своєї частки", - заявили в компанії.

Майбутня назва об'єднаної компанії - AB InBev-Efes. Рада директорів буде складатися з представників обох компаній в співвідношенні 50:50.

В якості голови розглядається Тунджай Озільхан, голова Ради директорів Anadolu Group і Anadolu Efes.

Нагадаємо, "Яндекс.Таксі" і Uber прийняли рішення про об'єднання своїх сервісів в Росії, а також в Азербайджані, Вірменії, Білорусії, Грузії та Казахстані.