Найбільші українські біржі впали на тлі санкцій проти Московської біржі
Обсяг торгів на Українській біржі склав 122,8 млн грн, в тому числі акціями - 13,7 млн грн. Оборот на ПФТС склав 383,6 млн грн, в тому числі акціями - 0,34 млн грн, - свідчать дані фондових майданчиків, інформує "Новое время. Бізнес".
Нагадаємо, що раніше Московська біржа ММВБ-РТС і її програмне забезпечення були внесені в оновлений український список санкцій терміном на три роки.
Режим санкцій щодо Московської біржі, крім блокування активів, вводить обмеження торгових операцій, передбачає заборону передачі технологій і прав інтелектуальної власності, заборону українським компаніям використовувати в своїй діяльності електронні торгові системи ПО Plaza і ПО Forts.
Раніше Московська біржа раніше володіла великими частками в двох з трьох провідних українських фондових біржах - ПФТС і Українська біржа, а програмне забезпечення біржі виступало основою для ПО українських майданчиків.
У 2016 році Московська біржа вийшла з капіталу українських бірж, проте представники регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України - висловлюють побоювання, що ПО українських майданчиків як і раніше залежить від Московської біржі.
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