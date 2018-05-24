Найбільші українські біржі впали на тлі санкцій проти Московської біржі

Індекс цін на акції на торгах Української біржі в четвер, 24 травня, знизився на 102,66 пункти (- 5,82%) - до 1 662,67 пунктів. Крім того, індекс цін фондової біржі ПФТС також знизився - на 15,44 пунктів (- 3,31%) - до 450,76 пунктів.

Обсяг торгів на Українській біржі склав 122,8 млн грн, в тому числі акціями - 13,7 млн грн. Оборот на ПФТС склав 383,6 млн грн, в тому числі акціями - 0,34 млн грн, - свідчать дані фондових майданчиків, інформує "Новое время. Бізнес".

Нагадаємо, що раніше Московська біржа ММВБ-РТС і її програмне забезпечення були внесені в оновлений український список санкцій терміном на три роки.

Режим санкцій щодо Московської біржі, крім блокування активів, вводить обмеження торгових операцій, передбачає заборону передачі технологій і прав інтелектуальної власності, заборону українським компаніям використовувати в своїй діяльності електронні торгові системи ПО Plaza і ПО Forts.

Раніше Московська біржа раніше володіла великими частками в двох з трьох провідних українських фондових біржах - ПФТС і Українська біржа, а програмне забезпечення біржі виступало основою для ПО українських майданчиків.

У 2016 році Московська біржа вийшла з капіталу українських бірж, проте представники регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України - висловлюють побоювання, що ПО українських майданчиків як і раніше залежить від Московської біржі.