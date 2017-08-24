Найбільшому кримському банку вимкнули програмне забезпечення для міжнародних розрахунків

Американська компанія Finastra, що постачає програмне забезпечення для роботи банків з міжнародною системою розрахунків SWIFT, відмовилася продовжувати співпрацю з Російським національним комерційним банком (РНКБ) і Темпбанком.

Про це повідомляють "Ведомости".

Без SWIFT банк не зможе проводити міжнародні розрахунки. Договір припинить діяти з 31 серпня, РНКБ доведеться перейти на інший інтерфейс доступу до системи. Для цього потрібно укласти новий договір, зробити технічні налаштування і заплатити "кілька десятків тисяч доларів".

За словами представника РНКБ, банк не проводить розрахунки через західні кредитні організації. Співрозмовник "Ведомостей" запевнив, що відключення не вплине на бізнес банку та його клієнтів. Контрагент РНКБ розповів виданню, що банк використовує SWIFT, "нехай і не так активно, як інші банки".

Нагадаємо, Банк Росії прийняв рішення про введення в кримському Генбанку тимчасової адміністрації.

Незважаючи на призупинення видачі американських віз росіянам, жителі окупованого Криму все ще мають право подорожувати до США, але отримати візу можуть винятково в Києві.