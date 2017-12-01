Найбільшу суму з держбюджету від НАЗК отримає "Народний фронт"

Об'єднанню "Самопоміч" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. гривень

Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти, виділені з державного бюджету, на фінансування уставної діяльності політичних партій у 2017 році.

Партії "Народний фронт" буде виділено 113 млн 753,5 тис. гривень; "Блоку Петра Порошенка" - 112 млн 103,6 тис. гривень; партії "Самопоміч" - 56 млн 394,56 тис. гривень; "Опозиційному блоку" - 48 млн 467,7 тис. гривень; РПЛ - 38 млн 257,9 тис. гривень; ВО "Батьківщина" - 29 млн 182,2 тис. гривень. Про це написала голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, об'єднанню "Самопоміч" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. гривень.

"Тим, у кого виникають питання щодо "Опоблоку", який у 2016 році відмовився від державного фінансування, - на цей момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування", - зазначила Корчак.

За її словами, на наступному засіданні НАЗК буде приймати рішення про виділення коштів партіям за I квартал 2017 року.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон щодо фінансування політичних партій. За закон проголосували 229 нардепів.

Документ регламентує, що за рахунок Держбюджету фінансується статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатів, Президента і місцевих виборах, а також відшкодовуються витрати партій, пов'язані з передвиборчою агітацією під час чергових та позачергових виборів нардепів.