Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Найбільшу суму з держбюджету від НАЗК отримає "Народний фронт"

Об'єднанню "Самопоміч" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. гривень
Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти, виділені з державного бюджету, на фінансування уставної діяльності політичних партій у 2017 році.
Найбільшу суму з держбюджету від НАЗК отримає "Народний фронт" Фото: @APUkraine

Партії "Народний фронт" буде виділено 113 млн 753,5 тис. гривень; "Блоку Петра Порошенка" - 112 млн 103,6 тис. гривень; партії "Самопоміч" - 56 млн 394,56 тис. гривень; "Опозиційному блоку" - 48 млн 467,7 тис. гривень; РПЛ - 38 млн 257,9 тис. гривень; ВО "Батьківщина" - 29 млн 182,2 тис. гривень. Про це написала голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того, об'єднанню "Самопоміч" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. гривень.

"Тим, у кого виникають питання щодо "Опоблоку", який у 2016 році відмовився від державного фінансування, - на цей момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування", - зазначила Корчак.

За її словами, на наступному засіданні НАЗК буде приймати рішення про виділення коштів партіям за I квартал 2017 року.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон щодо фінансування політичних партій. За закон проголосували 229 нардепів.

Документ регламентує, що за рахунок Держбюджету фінансується статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатів, Президента і місцевих виборах, а також відшкодовуються витрати партій, пов'язані з передвиборчою агітацією під час чергових та позачергових виборів нардепів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2017 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat