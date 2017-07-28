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Найбільшим автовиробником у світі став Renault-Nissan

За півроку група продала 5,268 млн автомобілів
Альянс Renault-Nissan за підсумками першого півріччя 2017 року став найбільшим автовиробником у світі.
Найбільшим автовиробником у світі став Renault-Nissan Renault Zoe. Фото: Flickr.com/bidbunt

За півроку група продала 5,268 млн автомобілів. З них 494 тисячі машин випустила японська Mitsubishi Motors, що стала частиною альянсу в жовтні 2016 року, повідомляє Financial Times.

Volkswagen, який був лідером у 2016 році, за шість місяців нинішнього року реалізував 5,155 млн автомобілів. Toyota випустила 5,129 млн машин, а General Motors - 4,7 млн.

Нагадаємо, що Європейська комісія схвалила поглинання німецького автовиробника Opel французьким автомобілебудівним концерном Peugeot Citroen.

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28 07 2017 15:16
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