CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАльянс Renault-Nissan за підсумками першого півріччя 2017 року став найбільшим автовиробником у світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільшим автовиробником у світі став Renault-Nissan
За півроку група продала 5,268 млн автомобілів
Renault Zoe. Фото: Flickr.com/bidbunt
За півроку група продала 5,268 млн автомобілів. З них 494 тисячі машин випустила японська Mitsubishi Motors, що стала частиною альянсу в жовтні 2016 року, повідомляє Financial Times.
Volkswagen, який був лідером у 2016 році, за шість місяців нинішнього року реалізував 5,155 млн автомобілів. Toyota випустила 5,129 млн машин, а General Motors - 4,7 млн.
Нагадаємо, що Європейська комісія схвалила поглинання німецького автовиробника Opel французьким автомобілебудівним концерном Peugeot Citroen.
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28 07 2017 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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