Найбільшим автовиробником у світі став Renault-Nissan

Альянс Renault-Nissan за підсумками першого півріччя 2017 року став найбільшим автовиробником у світі.

За півроку група продала 5,268 млн автомобілів. З них 494 тисячі машин випустила японська Mitsubishi Motors, що стала частиною альянсу в жовтні 2016 року, повідомляє Financial Times.

Volkswagen, який був лідером у 2016 році, за шість місяців нинішнього року реалізував 5,155 млн автомобілів. Toyota випустила 5,129 млн машин, а General Motors - 4,7 млн.

Нагадаємо, що Європейська комісія схвалила поглинання німецького автовиробника Opel французьким автомобілебудівним концерном Peugeot Citroen.