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Найбільшим постачальником нафти до Індії стала росія

У жовтні росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обійшовши традиційно домінуючих постачальників - Саудівську Аравію та Ірак.
Найбільшим постачальником нафти до Індії стала росія Фото: з вільного доступу
Про це пише Economic Times із посиланням на дані трекера енергетичних вантажів Vortexa.
 
Так, у жовтні рф поставляла до Індії 946 тисяч барелів нафти на добу – це становило 22% від загального імпорту нафти в Індію.
 
Далі йдуть Ірак (20,5%) та Саудівська Аравія (16%).
 
Порівняно з вереснем, загальний імпорт сирої нафти в жовтні виріс на 5%, а з росії – на 8%.
 
При цьому, Індія вперше імпортувала більше нафти з рф морем, ніж ЄС: обсяг постачань до Індії був на 34% більшим.
 
Індія також імпортувала з росії близько 106 тис барелів мазуту на день, що є новим максимумом.
 
Найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється морем, залишився Китай, який у жовтні ввозив 1 млн барелів нафти на добу.
 
Vortexa піддкреслюють, що на постачання нафти можуть вплинути європейські санкції, які набудуть чинності на початку грудня.
 
"Залишається велика невизначеність щодо того, чи зможуть поставки російської нафти підтримуватися на цьому рівні після ембарго ЄС з 5 грудня, водночас наявність танкерів льодового класу для перевезення нафти з російських балтійських портів є одним із найбільших обмежень", – заявила аналітикиня Серена Хуанг.
 
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02 11 2022 14:17
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