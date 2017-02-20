Найбільшими у світі експортерами зброї є США та Росія
"В цілому продажі зброї досягли найбільших масштабів з часу закінчення холодної війни", – йдеться у звіті стокгольмського Інституту вивчення проблем миру (SIPRI), пише DW.
Експерти підрахували, що п'ятірку найбільших експортерів зброї у світі становлять США, Росія, Китай, Франція і Німеччина. Загалом ці п'ять держав займають 74% світового ринку зброї, яку в основному купують споживачі в країнах Азії та Океанії, а також в країни Близького і Середнього Сходу.
Найбільшими імпортерами зброї у світі стали Індія і Саудівська Аравія.
"Тенденція до зростання глобального ринку озброєнь після того, як протягом багатьох років у цій області спостерігався спад, також була відмічена в звіті SIPRI за минулий рік", – йдеться у повідомленні.
Як і раніше світовим лідером у торгівлі зброєю залишаються США – їх ринкова частка становить 33%. Протягом 2012-2016 років обсяг проданої США зброї збільшився на 21%.
"США експортують озброєння щонайменше до 100 країн, що значно більше, ніж у будь-яких інших країн-постачальників", – йдеться у звіті SIPRI. За даними дослідників, майже половина американського зброї йде покупцям на Близький і Середній Схід.
На другому місці опинилася Росія з ринковою часткою в 23%. Збільшивши обсяги продажів зброї на 74%, Китай довів свою частку на глобальному ринку озброєнь до 6,2% і посідає третє місце в рейтингу найбільших експортерів. У Франції - 6%, у ФРН - 5,6%.
Нагадаємо, у грудні президент США Дональд Трамп, роз'яснюючи раніше зроблену заяву про розширення можливостей в області ядерної зброї, сказав, що в разі гонки озброєнь США перевершать інших гравців у всьому.
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