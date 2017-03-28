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Найбільший американський грантодавець зупинив співпрацю з НАЗК

Рябошапка припустив, що USAID припинив співпрацю з НАЗК через скандальні правки до декларування
Один з членів НАЗК, заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції.
Найбільший американський грантодавець зупинив співпрацю з НАЗК Фото: zak.sfs.gov.ua

Рябошапка припустив, що USAID припинив співпрацю з НАЗК через скандальні правки до декларування.

Про це на він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Новий закон в дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК", - написав Рябошапка.

Як відомо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Напередодні на зустрічі з представниками громадських організацій Порошенко заявив, що мусить підписати законопроект через необхідність врахування інтересів військовослужбовців.

Водночас президент підтримав необхідність створення робочої групи за участю представників громадських організацій, АП і депутатів Ради для узгодження змін до відповідного закону.

З протестами щодо схваленого Києвом законодавства публічно виступили представники Великої Британії, США, Канади та офіційний Брюссель.

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв наголошував, що під час ухвалення закону про зміни до е-декларування 23 березня (законопроект №6172 – ред.) в нього з голосу було внесено багато правок, які зробили норму суперечливою.

Водночас постанова за скасування суперечливого закону не набрала достатньої підтримки в Раді під час голосування 24 березня.

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28 03 2017 20:16
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