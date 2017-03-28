Найбільший американський грантодавець зупинив співпрацю з НАЗК
Рябошапка припустив, що USAID припинив співпрацю з НАЗК через скандальні правки до декларування.
Про це на він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Новий закон в дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК", - написав Рябошапка.
Як відомо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.
Напередодні на зустрічі з представниками громадських організацій Порошенко заявив, що мусить підписати законопроект через необхідність врахування інтересів військовослужбовців.
Водночас президент підтримав необхідність створення робочої групи за участю представників громадських організацій, АП і депутатів Ради для узгодження змін до відповідного закону.
З протестами щодо схваленого Києвом законодавства публічно виступили представники Великої Британії, США, Канади та офіційний Брюссель.
Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв наголошував, що під час ухвалення закону про зміни до е-декларування 23 березня (законопроект №6172 – ред.) в нього з голосу було внесено багато правок, які зробили норму суперечливою.
Водночас постанова за скасування суперечливого закону не набрала достатньої підтримки в Раді під час голосування 24 березня.
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