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Найбільший європейський автобусний перевізник запускає маршрути зі Львова

Європейська мережа сьогодні обслуговує 200 тисяч щоденних маршрутів за 1.200 напрямками у 24 країнах
Одна з найбільших європейських мереж міжнародних автобусних перевезень FlixBus запускає прямі маршрути до Європи зі Львова.
Найбільший європейський автобусний перевізник запускає маршрути зі Львова Фото: FlixBus

Перші "зелені" автобуси почнуть їздити на нічних маршрутах зі Львова до Праги, Брно, Краків і Катовіце з 27-го липня.

"Денні маршрути будуть запущені з 10 серпня і квитки на них вже зараз доступні для замовлення онлайн. Відтепер мандрівники зі Львова отримають можливість відвідати понад 60 міст в різних країнах Європи тільки з однією пересадкою", - повідомляє прес-секретар компанії Ніни Ґоббельс.

Скоро з'явиться українське мобільний додаток FlixBus.

"У нашому безкоштовному додатку, доступному для iOS, Windows and Android, користувачі можуть легко бронювати квитки, знайомитися з доступними маршрутами, а також використовувати навігацію для визначення місця відправлення автобуса. За допомогою push-повідомлень в додатку ми можемо інформувати наших користувачів про затримку автобуса", - повідомляють в компанії.

Нагадаємо, що раніше автобусна компанія "Ecolines" відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії чотирьом українцям, які планували скористатися безвізовим режимом.

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25 07 2017 13:19
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