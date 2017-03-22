Найбільший стадіон України "НСК" Олімпійський заарештували через борг у 2 млрд грн
Державна аудиторська служба України провела фінансовий аудит діяльності "Олімпійського" за період 2012-2016 років та виявила його збитковість, інформує прес-служба відомства.
Оскільки підприємство має борги, його банківські рахунки та майно були арештовані.
Головною з причин збитковості є значна частина амортизаційних відрахувань на об’єкти, які були реконструйовані та побудовані до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Сталося це тому, що держава не виконала своїх зобов’язань щодо повного фінансування робіт з будівництва та реконструкції стадіону відповідно до міжнародних стандартів.
Підприємство вже протягом п'яти років має борги, зокрема, за виконані будівельні роботи.
Як результат, за позовами підрядних організацій судові органи прийняли рішення щодо стягнення зі спорткомплексу боргу на суму 93 млн. гривень та 61,7 млн. гривень штрафних санкцій.
У повідомлені зазначається, що підприємство брало зобов’язання з реконструкції стадіону та будівництва нових об’єктів спорткомплексу бюджетним коштом і коштом безпроцентної позики, запозиченої у державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" під державні гарантії у міжнародних організацій.
Наразі заборгованість НСК "Олімпійський" перед ДП "Фінінпро" за договорами безпроцентної цільової позики становить майже 2,231 млрд. гривень.
На сьогодні підприємство не має достатньо коштів для погашення боргів, оскільки його доходи мають сезонний характер і використовуються переважно на виплату заробітної плати, сплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з утриманням стадіону.
За результатами аудиту фахівці Держаудитслужби розробили низку рекомендацій, спрямованих на покращення ефективності діяльності та фінансових результатів ДП "НСК "Олімпійський".
Про результати аудиту поінформовано кабінет міністрів, міністерство фінансів та міністерство молоді і спорту.
Нагадаємо, що в лютому Державна виконавча служба заарештувала майно державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський".
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