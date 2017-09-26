Найбільший діамант століття продали за $53 млн
Lesedi La Rona (перекладається з мови тсвана Ботсвани як "Наш світ") був здобутий на руднику карів на родовищі в Ботсвані в листопаді 2015 року. Це другий за величиною алмаз в історії. Про це повідомляє Bloomberg.
Незважаючи на те, що проданий алмаз значно більше іншого цінного каменю компанії - діаманта Constellation вагою 813 карат, останній був проданий за $63 млн, ($77,5 тис. за карат).
Як зазначає Bloomberg, продаж "Нашого світу" - хороший приклад того, що розмір алмаза не найважливіший показник при формуванні його ціни.
Такий камінь складніше висікати, а його забарвленість не така гарна, як у меншого за розмірами каменю Constellation. Алмаз не вдавалося продати протягом року. BMO Capital Markets раніше оцінювала його можливу суму угоди в $75 млн.
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