Найбільший діамант століття продали за $53 млн

Це другий за величиною алмаз в історії

Lucara Diamond Corp. продала алмаз Lesedi La Rona вагою 1109 карат за $53 млн, то є за ціною в $47 тис. за карат.

Lesedi La Rona (перекладається з мови тсвана Ботсвани як "Наш світ") був здобутий на руднику карів на родовищі в Ботсвані в листопаді 2015 року. Це другий за величиною алмаз в історії. Про це повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на те, що проданий алмаз значно більше іншого цінного каменю компанії - діаманта Constellation вагою 813 карат, останній був проданий за $63 млн, ($77,5 тис. за карат).

Як зазначає Bloomberg, продаж "Нашого світу" - хороший приклад того, що розмір алмаза не найважливіший показник при формуванні його ціни.

Такий камінь складніше висікати, а його забарвленість не така гарна, як у меншого за розмірами каменю Constellation. Алмаз не вдавалося продати протягом року. BMO Capital Markets раніше оцінювала його можливу суму угоди в $75 млн.