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Найбільший у світі контейнерний перевізник Maersk Line йде з Одеського порту

Причини поки невідомі
Кораблі відомого данського перевізника Maersk Line з 1 квітня не будуть заходити в Одеський морський торговий порт.
Найбільший у світі контейнерний перевізник Maersk Line йде з Одеського порту Фото: dumskaya.net

Про це свідчать листи, які приходять до клієнтів від керівництва цієї фірми, повідомляє "Думская".

Причини виходу з Одеси поки невідомі.

У листах компанія запитує, в який з довколишніх портів вона могла б доставляти контейнери.

"З квітня ми більше не здійснюватимемо судозаходи в порт "Одеса" і ми люб'язно просимо вас вирішити, якому альтернативному порту розвантаження ви віддаєте перевагу", – йдеться в листі.

Maersk Line пропонує на вибір два варіанти – порт Чорноморськ або порт Південний.


Фото: dumskaya.net

2,5 роки тому від співпраці з ОМТП відмовилася інша велика компанія – CMA CGM.

Нагадаємо, у 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 млрд грн.

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03 03 2018 23:20
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