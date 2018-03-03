Найбільший у світі контейнерний перевізник Maersk Line йде з Одеського порту

Кораблі відомого данського перевізника Maersk Line з 1 квітня не будуть заходити в Одеський морський торговий порт.

Про це свідчать листи, які приходять до клієнтів від керівництва цієї фірми, повідомляє "Думская".

Причини виходу з Одеси поки невідомі.

У листах компанія запитує, в який з довколишніх портів вона могла б доставляти контейнери.

"З квітня ми більше не здійснюватимемо судозаходи в порт "Одеса" і ми люб'язно просимо вас вирішити, якому альтернативному порту розвантаження ви віддаєте перевагу", – йдеться в листі.

Maersk Line пропонує на вибір два варіанти – порт Чорноморськ або порт Південний.



Фото: dumskaya.net

2,5 роки тому від співпраці з ОМТП відмовилася інша велика компанія – CMA CGM.

Нагадаємо, у 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 млрд грн.