Найбільший успіх в тому, що я вижив, - Бальчун про Україну
"З точки зору побоювань і ризиків, які я взяв до уваги при поїздці в Україну, можу сказати, що найбільший успіх в тому, що я вижив і повернувся", - сказав в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci Onet, інформує Liga.net.
Він вважає, що його команді вдалося стабілізувати компанію.
"Нам вдалося значно поліпшити фінансові результати - і за 2016 рік, і за перші два квартали 2017 роки ми показали прибуток після декількох років збитків", - зазначив Бальчун.
Також колишній глава УЗ відзначив створення стратегії розвитку компанії на п'ять років і "відновлення репутації на міжнародній арені".
"Ми впровадили або ініціювали цілий комплекс ініціатив з реформування, які, я сподіваюся, будуть продовжені", - додав Бальчун.
Нагадаємо, що голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що колишній глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун втік з України.
До цього Омелян звинуватив Бальчуна у низькій результативності роботи. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".
У свою чергу, Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".
Водночас Омелян вважає, що, окрім заміни Войцеха Бальчуна, "Укрзалізниці" потрібно оновити увесь керівний склад.
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