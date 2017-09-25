Найбільший успіх в тому, що я вижив, - Бальчун про Україну

Він вважає, що його команді вдалося стабілізувати компанію

Колишній глава правління Укрзалізниці Войцех Бальчун вважає, що його найбільший успіх за час роботи в Україні в тому, що він "вижив і повернувся".

"З точки зору побоювань і ризиків, які я взяв до уваги при поїздці в Україну, можу сказати, що найбільший успіх в тому, що я вижив і повернувся", - сказав в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci Onet, інформує Liga.net.

Він вважає, що його команді вдалося стабілізувати компанію.

"Нам вдалося значно поліпшити фінансові результати - і за 2016 рік, і за перші два квартали 2017 роки ми показали прибуток після декількох років збитків", - зазначив Бальчун.

Також колишній глава УЗ відзначив створення стратегії розвитку компанії на п'ять років і "відновлення репутації на міжнародній арені".

"Ми впровадили або ініціювали цілий комплекс ініціатив з реформування, які, я сподіваюся, будуть продовжені", - додав Бальчун.