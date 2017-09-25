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Найбільший успіх в тому, що я вижив, - Бальчун про Україну

Він вважає, що його команді вдалося стабілізувати компанію
Колишній глава правління Укрзалізниці Войцех Бальчун вважає, що його найбільший успіх за час роботи в Україні в тому, що він "вижив і повернувся".
Найбільший успіх в тому, що я вижив, - Бальчун про Україну Фото: 112.ua

"З точки зору побоювань і ризиків, які я взяв до уваги при поїздці в Україну, можу сказати, що найбільший успіх в тому, що я вижив і повернувся", - сказав в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci Onet, інформує Liga.net.

Він вважає, що його команді вдалося стабілізувати компанію.

"Нам вдалося значно поліпшити фінансові результати - і за 2016 рік, і за перші два квартали 2017 роки ми показали прибуток після декількох років збитків", - зазначив Бальчун.

Також колишній глава УЗ відзначив створення стратегії розвитку компанії на п'ять років і "відновлення репутації на міжнародній арені".

"Ми впровадили або ініціювали цілий комплекс ініціатив з реформування, які, я сподіваюся, будуть продовжені", - додав Бальчун.

Нагадаємо, що голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що колишній глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун втік з України.

До цього Омелян звинуватив Бальчуна у низькій результативності роботи. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

У свою чергу, Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

Водночас Омелян вважає, що, окрім заміни Войцеха Бальчуна, "Укрзалізниці" потрібно оновити увесь керівний склад.

 
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